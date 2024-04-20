Гарантируют хороший вечер: 3 увлекательных мультфильма на Netflix
Во время неблагоприятной погоды или когда хочется минутку передышки, наличие разнообразных развлекательных детских фильмов под рукой может стать спасителем. Netflix открывает для зрителей интересные мультфильмы, которые предлагают увлекательные приключения и трогательные истории.
Благодаря широкому выбору вариантов на Netflix, каждый член семьи обязательно найдет любимый мультфильм, который придется по душе. Кино 24 подготовило 3 мультфильма, которые точно вам понравятся.
Смотрите также Увлекательные фильмы, которые доказывают, что в жизни нет ничего невозможного
"Морское чудовище"
Решившись на смелый поступок, отважная молодая девушка тайно поднимается на борт судна известного охотника на морских чудовищ. Объединенные общей миссией, они отправляются в эпическое приключение неизведанными морскими просторами.
"Морское чудовище": смотрите онлайн трейлер мультфильма
"Дракон желаний"
Главный герой Дин оказывается перед дилеммой, потому что стремится к любви своей подруги детства. Его удача меняется, когда он наталкивается на мистический сосуд, содержащий дух древнего дракона Лонга.
Нет, это не Аладдин, однако возможность загадать у него желание также есть.
Имея силу дракона исполнять три желания, Дин решает завоевать девушку, в которую давно влюблен, с помощью этого магического союзника.
"Дракон желаний": смотрите онлайн трейлер мультфильма
"Орион и тьма"
В новом мультсериале зрители познакомятся с персонажем Орионом, мальчиком, которого мучают многочисленные страхи, среди которых самый большой – темноты. Однажды ночью к нему приходит олицетворение темноты, чтобы показать, что его страхи беспочвенны. Сериал углубится в то, поможет ли эта встреча Ориону преодолеть свои страхи и, в конце концов, изменить свою жизнь. Просмотрите мультфильм, чтобы стать свидетелями увлекательного путешествия Ориона.
"Орион и тьма": смотрите онлайн трейлер мультфильма
В серии увлекательных анимационных фильмов зрителям обещают увлекательное путешествие в мир приключений и волнений. Эти мультфильмы гарантированно будут развлекать зрителей новыми эмоциями и неожиданными поворотами на каждом шагу.