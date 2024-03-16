Маленькие зрители имеют возможность посмотреть интересные и яркие новинки от Netflix. Кино 24 собрало 3 новых мультика, которые представила стриминговая платформа.

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"Орион и тьма", 2024

Мультфильм покажет зрителям историю мальчика по имени Орион. Он боится почти чуть ли не всего на свете: начиная от общения с девочками и заканчивая страхом поражения в спортивной игре. Однако темнота занимает пьедестал среди его страхов.

Однажды ночью к нему приходит воплощение темноты, чтобы забрать с собой и показать герою, что все его страхи беспочвенны. Как это повлияет на жизнь мальчика и преодолеет ли он свою главную фобию, узнайте посмотрев мультфильм.

Лента уже имеет хорошие отзывы и высокие оценки от критиков и зрителей.

"Орион и тьма": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Hot Wheels: Газуй!", 2024

Если ваш ребенок любит гонки, то этот мультфильм точно придется ему по душе. "Hot Wheels: Газуй!" – новый мультфильм, который является настоящим подарком для всех любителей скорости, адреналина и сумасшедших трюков.

С 4 марта на Netflix началось увлекательное приключение, которое обещает зрителям прекрасно нарисованные сцены гонок, захватывающие сюжеты и невероятных персонажей, которые подарят вам незабываемые впечатления.

По сюжету, в гоночном лагере Мега-гаража Хот Вилз шестеро талантливых юных спортсменов овладевают навыками, которые понадобятся, чтобы стать следующим поколением невероятных пилотов. Чтобы узнать, удастся ли им это и как они будут проходить этот путь, смотрите новый мультфильм "Hot Wheels: Газуй!".

"Hot Wheels: Гони!": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Властелины Вселенной: Революция", 2024

Хи-Мен и его враг, Скелетор, возвращаются на малый экран в этом новом путешествии к Властелинам Вселенной.

По сюжету, недавно механизированный Скелетор, разочарован предыдущими неудачами в попытках покорить Этернию, использует мощный артефакт для новой атаки на планету, пока принц Адам, более известный как Хи-Мен, сталкивается со сложной моральной дилеммой. Тем временем волшебница Тила отправляется на поиски секрета Змеиной Магии, чтобы восстановить загадочное королевство. Но ее главной целью становится оказание помощи Хи-Мену в сдерживании самой большой угрозы, с которой когда-то сталкивалась Этерния: возвращение могущественного Хордока, который собирается покорить планету со своей ордой.

"Повелители Вселенной: Революция": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Каждый из этих анимационных фильмов не позволит скучать никому. Он перенесет вас в невероятный мир увлекательных приключений, где вас ждут новые эмоции и непредсказуемые повороты событий.