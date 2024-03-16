Маленькі глядачі мають нагоду подивитися цікаві та яскраві новинки від Netflix. Кіно 24 зібрало 3 нових мультики, які презентувала стрімінгова платформа.

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"Оріон і темрява", 2024

Мультфільм покаже глядачам історію хлопчика на ім'я Оріон. Він боїться майже чи не всього на світі: починаючи від спілкування з дівчатками і закінчуючи страхом поразки в спортивній грі. Однак темрява займає п'єдестал серед його страхів.

Одного разу вночі до нього приходить втілення темряви, щоб забрати з собою та показати герою, що всі його страхи безпідставні. Як це вплине на життя хлопчика та чи переборить він свою головну фобію, дізнайтеся подивившись мультфільм.

Стрічка вже має хороші відгуки та високі оцінки від критиків та глядачів.

"Оріон і темрява": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Hot Wheels: Газуй!", 2024

Якщо ваша дитина любить перегони, то цей мультфільм точно припаде їй до душі. "Hot Wheels: Газуй!" – новий мультфільм, який є справжнім подарунком для всіх любителів швидкості, адреналіну і божевільних трюків.

З 4 березня на Netflix розпочалася захоплива пригода, яка обіцяє глядачам чудово намальовані сцени перегонів, захопливі сюжети та неймовірних персонажів, які подарують вам незабутні враження.

За сюжетом, у гоночному таборі Мега-гаража Хот Вілз шестеро талановитих юних спортсменів опановують навички, які знадобляться, щоб стати наступним поколінням неймовірних пілотів. Щоб дізнатися, чи вдасться їм це та як вони проходитимуть цей шлях, дивіться новий мультфільм "Hot Wheels: Газуй!".

"Hot Wheels: Газуй!": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Володарі Всесвіту: Революція", 2024

Хі-Мен і його ворог, Скелетор, повертаються на малий екран у цій новій подорожі до Володарів Всесвіту.

За сюжетом, нещодавно механізований Скелетор, розчарований попередніми невдачами у спробах підкорити Етернію, використовує могутній артефакт для нової атаки на планету, доки принц Адам, більш відомий як Хі-Мен, стикається зі складною моральною дилемою. Тим часом чарівниця Тіла вирушає на пошуки секрету Зміїної Магії, щоб відновити загадкове королівство. Але її головною метою стає надання допомоги Хі-Мену у стримуванні найбільшої загрози, з якою колись стикалася Етернія: повернення могутнього Хордока, який збирається підкорити планету зі своєю ордою.

"Володарі Всесвіту: Революція": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Кожен з цих анімаційних фільмів не дозволить нудьгувати нікому. Він перенесе вас до неймовірного світу захопливих пригод, де вас чекають нові емоції та непередбачувані повороти подій.