3 самых популярных мультфильма на Netflix, которые идеально подойдут для просмотра с детьми

Стриминговая платформа Netflix еженедельно обновляет список самых популярных фильмов. В последнее время среди лидеров все чаще появляются анимационные ленты.

В подборке от Кино 24 вы сможете найти мультфильм для просмотра всей семьей. Выбирайте и проведите уютный день вместе с детьми.

Рекомендуем 3 самые известные триллеры в мире, которые смогут посмотреть только самые смелые зрители

"Секреты домашних животных 2"

Пес Макс уже успел пережить немало приключений, хотя большую часть жизни провел в квартире. Его последнее путешествие домой изрядно закалила хвостатого героя – теперь Макс ничего не боится... почти ничего. Ведь поход к ветеринару до сих пор вызывает у него тревогу. А другие животные в очереди только усиливают нервную атмосферу.

Макса уже трудно чем-то удивить, но то, что ждет впереди, станет для него настоящим испытанием.

"Секреты домашних животных 2": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Щенячий патруль: Мегакино"

По сюжету этой анимационной ленты волшебный метеорит падает в Бухту Приключений, даря щенкам из команды PAW Patrol сверхспособности и превращая их в Могучих щенков!

"Щенячий патруль: Мегакино": смотрите онлайн трейлер мультфильма

"Стражи легенд"

Не спешите думать, что Санта Клаус умеет только разъезжать на санях, а Зубная Фея занимается исключительно подарочками. Не будьте уверены, что Пасхальный Кролик – это просто поставщик конфет, а Снеговик – только ходячий морозильник, который боится растаять. На самом деле они – команда настоящих героев, на плечах которой держится спокойствие и безопасность волшебного мира.

"Стражи легенд": смотрите онлайн трейлер мультфильма

Если же вы хотите посмотреть ленту в одиночку или с друзьями, мы собрали для вас 3 самых известных триллера в мире, которые смогут посмотреть только самые смелые зрители.