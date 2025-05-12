У підбірці від Кіно 24 ви зможете знайти мультфільм для перегляду всією родиною. Обирайте та проведіть затишний день разом із дітьми.

Рекомендуємо 3 найвідоміші трилери у світі, які зможуть подивитись лише найсміливіші глядачі

"Секрети домашніх тварин 2"

Пес Макс уже встиг пережити чимало пригод, хоч більшість життя провів у квартирі. Його остання мандрівка додому неабияк загартувала хвостатого героя – тепер Макс нічого не боїться… майже нічого. Адже похід до ветеринара досі викликає в нього тривогу. А інші тварини в черзі лише підсилюють нервову атмосферу.

Макса вже важко чимось здивувати, але те, що чекає попереду, стане для нього справжнім випробуванням.

"Секрети домашніх тварин 2": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Щенячий патруль: Мегакіно"

За сюжетом цієї анімаційної стрічки чарівний метеорит падає в Бухту Пригод, даруючи цуценятам із команди PAW Patrol надздібності та перетворюючи їх на Могутніх цуценят!

"Щенячий патруль: Мегакіно": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Вартові легенд"

Не поспішайте думати, що Санта Клаус уміє лише роз'їжджати на санях, а Зубна Фея займається виключно подаруночками. Не будьте певні, що Великодній Кролик – це просто постачальник цукерок, а Сніговик – лише ходячий морозильник, який боїться розтанути. Насправді вони – команда справжніх героїв, на плечах якої тримається спокій і безпека чарівного світу.

"Вартові легенд": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Якщо ж ви хочете подивитись стрічку наодинці чи з друзями, ми зібрали для вас 3 найвідоміші трилери у світі, які зможуть подивитись лише найсміливіші глядачі.