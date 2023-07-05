24 Канал подготовил подборку мультфильмов, уже доступных для просмотра на Netflix и точно понравятся как детям, так и вам.

Не упустите Помогут забыть о проблемах: 5 комедий на Netflix, которые заставят смеяться до слез.

Angry Birds

Старый мультфильм, улучшающий настроение в любой ситуации. Птички Ред, Чак и их пернатые друзья переживают много приключений, охраняя яйца в своем гнезде, постоянно пытающиеся украсть надоедливые свиньи.

Angry Birds: смотрите трейлер онлайн

"Angry Birds: Летнее безумие"

Юные птички Ред, Чак, Бомб и Стелла со своими пернатыми друзьями врываются в лагерь "Палки-Елки", чтобы устроить несколько бесшабашных летних выходов.

"Angry Birds: Летнее безумие": смотрите трейлер онлайн

"Мой папа – охотник за головами"

Межгалактический охотник за головами доходит до новых крайностей при исполнении родительского долга, когда двое его детей случайно отправляются с ним в космос и срывают его миссию.

"Мой папа – охотник за головами": смотрите трейлер онлайн

"Спирит: Дух свободы. Присоединяйтесь к приключениям"

Присоединяйтесь к Лаки и ее друзьям в интерактивной миссии, чтобы спасти любимую кобылу Мариселы от жадных конокрадов, захвативших ее в плен вместе с диким табуном.

"Спирит: Дух свободы. Присоединяйтесь к приключениям": смотрите трейлер онлайн

"Соник Прайм"

После взрывной битвы с врачом Эггманом, расколовшей Вселенную, Соник мчится параллельными мирами, чтобы найти своих друзей и спасти мир.

"Соник Прайм": смотрите трейлер онлайн