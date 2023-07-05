24 Канал підготував добірку мультфільмів, які вже доступні для перегляду на Netflix і точно сподобаються як дітям, так і вам.

Не пропустіть Допоможуть забути про проблеми: 5 комедій на Netflix, які змусять сміятися до сліз

Angry Birds

Старий мультфільм, який покращить настрій у будь-якій ситуації. Пташки Ред, Чак та їхні пернаті друзі переживають багато пригод, охороняючи яйця у своєму гнізді, які постійно намагаються вкрасти надокучливі свині.

Angry Birds: дивіться трейлер онлайн

"Angry Birds: Літнє божевілля"

Юні пташки Ред, Чак, Бомб і Стелла зі своїми пернатими друзями вриваються в табір "Палки-Елки", щоб влаштувати кілька безшабашних літніх виходів.

"Angry Birds: Літнє божевілля": дивіться трейлер онлайн

"Мій тато – мисливець за головами"

Міжгалактичний мисливець за головами доходить до нових крайнощів при виконанні батьківського обов'язку, коли двоє його дітей випадково вирушають із ним у космос і зривають його місію.

"Мій тато – мисливець за головами": дивіться трейлер онлайн

"Спіріт: Дух свободи. Приєднуйтеся до пригод"

Приєднуйтесь до Лакі та її друзів в інтерактивній місії, щоб врятувати улюблену кобилу Марісели від жадібних конокрадів, які захопили її в полон разом із диким табуном.

"Спіріт: Дух свободи. Приєднуйтеся до пригод": дивіться трейлер онлайн

"Сонік Прайм"

Після вибухової битви з лікаркою Еггманом, яка розколола Всесвіт, Сонік мчить паралельними світами, щоб знайти своїх друзів і врятувати світ.

"Сонік Прайм": дивіться трейлер онлайн