Для всей семьи: 5 забавных мультфильмов, которые вы точно должны посмотреть
В последнее время новости все тревожнее и хочется хоть как-то отвлечься от дурных мыслей. Чтобы весело и непринужденно провести время с детьми, можно просмотреть мультфильм.
24 Канал подготовил подборку мультфильмов, уже доступных для просмотра на Netflix и точно понравятся как детям, так и вам.
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Angry Birds
Старый мультфильм, улучшающий настроение в любой ситуации. Птички Ред, Чак и их пернатые друзья переживают много приключений, охраняя яйца в своем гнезде, постоянно пытающиеся украсть надоедливые свиньи.
Angry Birds: смотрите трейлер онлайн
"Angry Birds: Летнее безумие"
Юные птички Ред, Чак, Бомб и Стелла со своими пернатыми друзьями врываются в лагерь "Палки-Елки", чтобы устроить несколько бесшабашных летних выходов.
"Angry Birds: Летнее безумие": смотрите трейлер онлайн
"Мой папа – охотник за головами"
Межгалактический охотник за головами доходит до новых крайностей при исполнении родительского долга, когда двое его детей случайно отправляются с ним в космос и срывают его миссию.
"Мой папа – охотник за головами": смотрите трейлер онлайн
"Спирит: Дух свободы. Присоединяйтесь к приключениям"
Присоединяйтесь к Лаки и ее друзьям в интерактивной миссии, чтобы спасти любимую кобылу Мариселы от жадных конокрадов, захвативших ее в плен вместе с диким табуном.
"Спирит: Дух свободы. Присоединяйтесь к приключениям": смотрите трейлер онлайн
"Соник Прайм"
После взрывной битвы с врачом Эггманом, расколовшей Вселенную, Соник мчится параллельными мирами, чтобы найти своих друзей и спасти мир.
"Соник Прайм": смотрите трейлер онлайн