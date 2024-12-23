3 лучших мультфильма, которые погрузят в зимний мир магии и чуда

Зима – удивительное время уютных вечеров, которые можно провести за просмотром фильмов с горячим какао или чаем. От невероятных пейзажей до захватывающих приключений в ледяных королевствах – эти киноленты дарят тепло, вдохновение и веру в чудеса.

24 Канал подготовил подборку мультфильмов, которые помогут окунуться в мир зимней сказки. Эти анимационные фильмы можно смотреть как в компании друзей, так и семьи.

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"Полярный экспресс" (2004)

Сюжет разворачивается вокруг маленького мальчика, который верит в чудеса и в Санту. Даже мнения сверстников не заставили героя отказаться от этой волшебной идеи. Накануне Рождества он получил возможность поехать на Северный Полюс на таинственном поезде. Мальчик не мог поверить своим глазам, когда увидел "Полярный экспресс". С момента посадки героя на поезд начинаются удивительные приключения, полны чуда, магии и сказки.

"Полярный экспресс": смотрите трейлер онлайн

"Смолфут" (2018)

Главный герой Миго – йети, снежный человек, живущий со своей большой семьей. Еще с детства он слышал об удивительных созданиях, которые вместо меха почему-то имеют одежду. Людей здесь называют смолфутами, но из племени Миго их никто никогда не видел. Впрочем, главному герою случайно удалось это сделать. Миго сразу побежал рассказывать всем о находке, но ему никто не поверил. Йети пришлось покинуть родных и привести реальные доказательства существования смолфутов. Зрители смогут окунуться в мир приключений вместе с Миго и узнать больше о жизни волшебных существ.

"Смолфут": смотрите трейлер онлайн

"Ледяное сердце" (2013)

В центре сюжета – две принцессы, одна из которых имеет необычные способности. Эльза имеет возможность колдовать снегом, тогда как Анна не может похвастаться похожими умениями. В королевстве Эренделл люди живут счастливой жизнью. Однако однажды Эльза теряет контроль над собственными эмоциями и случайно погружает родные земли в вечную зиму. После этого девушка убегает в горы, а на ее поиски отправляется Анна. По дороге героиня знакомится с парнем Кристофом и его оленем Свеном. Теперь они вместе будут делать все возможное, чтобы найти Эльзу и спасти королевство.

"Ледяное сердце": смотрите трейлер онлайн

Эти мультфильмы погрузят в сказочную зимнюю атмосферу, где магия царит даже в самую холодную пору года. Наслаждайтесь просмотром!