24 Канал собрал удачные мультфильмы 2024 года. Эти анимационные ленты уже можно посмотреть на многих онлайн-платформах.

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"Головоломка 2"

Райли и ее друзья готовятся посетить трехдневный хоккейный лагерь. В это время девочка взрослеет, а это значит, что ее эмоции тоже ждут перемены. К легендарной пятерке добавляются еще 4 новые эмоции. Пока Райли пытается поразить старших хоккеистов, Тревога изгоняет Радость и другие эмоции.

Этот фильм показывает, как легко гиперболизировать проблемы и насколько это разрушительная привычка – приглушать негативные эмоции.

"Головоломка 2": смотрите трейлер онлайн

"Трансформеры: Начало"

События мультфильма разворачиваются на планете Кибертрон. Оптимус Прайм и Мегатрон раньше были хорошими друзьями. Лента рассказывает о происхождении героев и то, почему вдруг они стали ожесточенными врагами.

Мультфильм о трансформерах вдыхает свежую жизнь в серию фильмов. Это прекрасно детализированная анимация и внимание к мелочам, а также безупречное воспроизведение истории.

"Трансформеры: Начало": смотрите трейлер онлайн

"Орион и Тьма"

11-летний мальчик Орион имеет немалый список различных страхов, но самый большой из них – темнота. Перед поездкой в местный планетарий его посещает олицетворение его страха, который разочарован постоянными жалобами мальчика.

Он предлагает Ориону путешествие, чтобы показать истинную красоту ночи. Мультфильм исследует различные эмоции и показывает, что страх – это то, с чем сталкиваются на самом деле все поколения.

"Орион и Тьма": смотрите трейлер онлайн