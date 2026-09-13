Что включить ребенку на украинском языке: подборка хороших и познавательных мультфильмов на вечер

Найти для ребенка мультфильм, который увлечет его на полтора часа яркими сценами и в то же время научит человечности, дружбе и доброте – задача не из простых. Родители обычно хотят включить малышам мультфильм без агрессивного юмора и бессмысленного шума.

Современная анимация предлагает множество трогательных фильмов, которые одинаково увлекают как детей, так и взрослых. 24 Канал подготовил подборку интересных мультфильмов, которые идеально подойдут для вечернего просмотра с малышами.

"Мыслями наизнанку"

Возрастная категория: 6+

Рейтинг IMDb – 8,1

11-летняя Райли тяжело переживает переезд семьи из тихой провинции в шумный Сан-Франциско, где все кажется чужим и непонятным. В голове девочки находится командный пункт, где ее действиями управляют пять базовых эмоций: Радость, Страх, Гнев, Отвращение и Печаль. Когда из-за досадного случая Радость и Печаль теряются в лабиринтах памяти, контроль над поведением героини переходит к импульсивным чувствам.

"Мыслями наизнанку": смотрите трейлер мультфильма онлайн

Что говорят критики: На Rotten Tomatoes критики отмечают оригинальную концепцию внутреннего мира, психологическую глубину и трогательный финал фильма. В то же время некоторые рецензенты отмечают, что младшим детям абстрактные метафоры подсознания могут показаться несколько запутанными для восприятия.

"Коко"

Возрастная категория: 6+

Рейтинг IMDb – 8,4

12-летний Мигель мечтает стать музыкантом, но в его семье сапожников любая музыка считается проклятием уже несколько поколений. Стремясь доказать свой талант в день традиционного праздника, мальчик удивительным образом попадает в волшебный и яркий Мир мертвых. Там он находит своих предков и болтливого бродягу, вместе с которыми пытается раскрыть древнюю семейную тайну.

"Коко": смотрите трейлер мультфильма онлайн

Что говорят критики: В обзорах на Rotten Tomatoes зрители хвалят яркую мексиканскую эстетику, эмоциональные песни и деликатный подход к теме потери близких. Впрочем, некоторые критики называют развязку с разоблачением главного антагониста несколько стандартной.

"Клаус"

Возрастная категория: 6+

Рейтинг IMDb – 8,2

Эгоистичного и богатого юношу Джеспера отправляют работать почтальоном в мрачный северный городок. Там местные жители постоянно враждуют между собой и совсем не пишут писем. Чтобы вернуться домой, герой объединяется с отшельником Клаусом, который делает удивительные игрушки. Они начинают тайно дарить их детям за присланные письма, и эта доброта неожиданно меняет весь город.

"Клаус": смотрите трейлер мультфильма онлайн

Что говорят критики: Рецензенты на Rotten Tomatoes восхищаются теплой рисованной анимацией нового поколения и искренним переосмыслением рождественского мифа. Однако часть обозревателей критикует чрезмерно эгоистичный характер героя в начале фильма.

"Зоотрополис"

Возрастная категория: 6+

Рейтинг IMDb – 8,0

В огромном мегаполисе, где бок о бок живут самые разные животные, оптимистичная крольчиха Джуди Хопс становится первым офицером своего вида в полиции. Не желая мириться с ярлыком слабого мелкого зверя, она берется за расследование таинственного исчезновения горожан, которые внезапно дичают. Ее напарником невольно становится хитрый лис Ник Уайлд, и вместе они решают раскрыть серьезный заговор городской верхушки.

"Зоотрополис": смотрите трейлер мультфильма онлайн

Что говорят критики: На портале Rotten Tomatoes кинокритики хвалят интригу, утонченный юмор и доступное для детей объяснение проблемы предрассудков и ярлыков.

Кстати, ранее мы подготовили для вас подборку гибридного кино, где реальные герои встречаются с анимационными персонажами.