Сучасна анімація пропонує безліч зворушливих стрічок, які однаково сильно захоплюють як дітей, так і дорослих. 24 Канал підготував добірку цікавих мультиків, які ідеально підійдуть для вечірнього перегляду з малечею.

"Думками навиворіт"

Вікова категорія: 6+

Рейтинг IMDb – 8,1

11-річна Райлі важко переживає переїзд родини з тихої провінції до галасливого Сан-Франциско, де все здається чужим і незрозумілим. У голові дівчинки розташований командний пункт, де її діями керують п'ять базових емоцій: Радість, Страх, Гнів, Огида та Печаль. Коли через прикрий випадок Радість і Печаль губляться у лабіринтах пам'яті, контроль над поведінкою героїні переходить до імпульсивних почуттів.

"Думками навиворіт": дивіться трейлер мультфільму онлайн

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Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes критики відзначають винахідливу концепцію внутрішнього світу, психологічну глибину та зворушливий фінал фільму. Водночас деякі рецензенти зауважують, що молодшим дітям абстрактні метафори підсвідомості можуть здатися дещо заплутаними для сприйняття.

"Коко"

Вікова категорія: 6+

Рейтинг IMDb – 8,4

12-річний Міґель мріє стати музикантом, але в його родині шевців будь-яка музика вважається прокляттям вже кілька поколінь. Прагнучи довести свій хист у день традиційного свята, хлопчик дивовижним чином потрапляє до чарівного і яскравого Світу мертвих. Там він знаходить своїх предків і балакучого волоцюгу, разом з якими намагається розкрити давню сімейну таємницю.

"Коко": дивіться трейлер мультфільму онлайн

Що кажуть критики: В оглядах на Rotten Tomatoes люди хвалять яскраву мексиканську естетику, емоційні пісні та делікатний підхід до теми втрати близьких. Втім, деякі критики називають розв'язку з викриттям головного антагоніста дещо стандартною.

"Клаус"

Вікова категорія: 6+

Рейтинг IMDb – 8,2

Егоїстичного та заможного юнака Джеспера відправляють працювати поштарем у похмуре північне містечко. Там місцеві жителі постійно ворогують між собою і зовсім не пишуть листів. Аби повернутися додому, герой об'єднується з відлюдником Клаусом, який робить дивовижні іграшки. Вони починають таємно дарувати їх дітям за надіслані листи, і ця доброта несподівано змінює все місто.

"Клаус": дивіться трейлер мультфільму онлайн

Що кажуть критики: Рецензенти на Rotten Tomatoes захоплюються теплою намальованою вручну анімацією нового покоління та щирим переосмисленням різдвяного міфу. Проте частина оглядачів критикує надмірно егоїстичний характер героя на початку стрічки.

"Зоотрополіс"

Вікова категорія: 6+

Рейтинг IMDb – 8,0

У величезному мегаполісі, де пліч-о-пліч живуть найрізноманітніші звірі, оптимістична кролиця Джуді Гопс стає першим офіцером свого виду в поліції. Не бажаючи миритися з ярликом слабкого дрібного звіра, вона береться за розслідування таємничого зникнення містян, які раптово дичавіють. Її напарником мимоволі стає хитрий лис Нік Вайлд, і разом вони вирішують розкрити серйозну змову міської верхівки.

"Зоотрополіс": дивіться трейлер мультфільму онлайн

Що кажуть критики: На порталі Rotten Tomatoes кінознавці хвалять інтригу, витончений гумор і доступне для дітей пояснення проблеми упереджень та ярликів.

До речі, раніше ми готували для вас добірку гібридного кіно, де реальні герої зустрічаються з анімаційними персонажами.