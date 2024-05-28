3 нетипичных мультсериала для взрослых, которые стоит посмотреть

Мультсериалы перестали быть развлечением только для детей. Теперь во многих таких шоу черный юмор и недетские сцены, что не может не привлекать киноманов.

Если вам надоели обычные сериалы, открывайте для себя мир мультипликационного кино, пишет Кино 24. В подборке 3 мультсериала с сарказмом, взрослыми шутками и необычными темами.

Смотрите также Заполонил соцсети: Даша Квиткова порекомендовала романтический сериал на вечер

"Рик и Морти"

События разворачиваются вокруг семейки Смитов, в которую входят родители, их дети Саммер и Морти и дедушка Рик. Рик Санчес – эксцентричный ученый с алкогольной зависимостью, который переезжает к дочери. Он создает изобретения и путешествует по параллельным мирам. Однажды Рик решил взять с собой Морти: так и начались их совместные приключения.

"Рик и Морти": смотрите трейлер онлайн

Как пишут критики, это нетипичная история о плохом дедушке и нерешительном внуке. Здесь много эмоциональных и причудливых сцен.

"Конь БоДжек"

Трагикомедийный сериал рассказывает об антропоморфном коне БоДжеке, который раньше был звездой шоу-бизнеса. Теперь он пытается бороться с депрессией и зависимостями на фоне спада популярности. Все это происходит в сатирическом Голливуде, где животные живут с людьми.

"Конь БоДжек": смотрите трейлер онлайн

По версии кинокритиков BBC, этот сериал является одним из 15 лучших на Netflix, HBO и Apple TV. Он понравится тем, кто любит размышлять о психологии личности и отношений.

"Разочарование"

События сериала разворачиваются в Дримляндии. Принцесса Тиабини, которую называют просто Бин – нетипичная дочь короля, которая не ищет роскоши и платьев. Она любит выпить пива и хочет самостоятельно творить свою судьбу. После побега с собственной свадьбы Бин объединяется с демоном Люциком и эльфом Эльфо – так начинаются их приключения.

"Разочарование": смотрите трейлер онлайн

Сериал создан создателями "Симпсонов" и "Футурамы", поэтому он в подобном стиле.