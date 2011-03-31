"Главное – вовремя сознательно проснуться": интервью с Александром Хоменко – лидером проекта МУР
- 1Блиц с Александром Хоменко
- 2У нас в стране такого нет, – для чего мюзикл "Ты [Романтика] в кино" покажут в кинотеатрах
- 3Это прецедент, – почему каждый украинец должен увидеть "Ты [Романтику] в кино"
- 4Они уже это делают, – кто является главными конкурентами МУРа
- 5Этот перелом произошел очень внезапно, – как русскоязычный Хоменко стал популяризатором украинской культуры
- 6Чувствуется большая ответственность, – как изменились МУР за время успеха проекта
Александр Хоменко вместе с командой единомышленников во время полномасштабной войны создали культурный проект МУР для популяризации украинской культуры и ее отграничения от русской.
Проект получил популярность благодаря образовательным видео об украинских деятелях, которые вирусились в социальных сетях. А в феврале 2024 года МУР выпустил первый в Украине исторический альбом-мюзикл "Ты [Романтика]". В 17 композициях, связанных между собой сюжетом, слушателей переносят во времена расстрелянного возрождения – бурные для украинской литературы 1920-е годы.
Успех альбома ошеломил не только создателей проекта, но и всколыхнул весь культурный мир. Тогда МУР решили расширить свою деятельность и поставили на большой сцене рэп-мюзикл "Ты [Романтика]", с которым гастролировали по украинским городам.
Чтобы продолжить приближать украинскую литературу к современной аудитории, показать проблемы, с которыми сталкивались писатели прошлого и которые остаются актуальными сегодня, МУР сняли фильм-спектакль, премьера которого в кинотеатрах состоится 10 апреля.
Какова цель этого фильма? Кто стал его инициатором? Есть ли конкуренты у МУР на украинском рынке? Обо всем этом узнавайте в разговоре с Александром Хоменко в рамках проекта "Интервью24".
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Блиц с Александром Хоменко
Современная или классическая украинская литература? Классическая.
Ретрит в горах или спектакль МУРа? Спектакль МУРа.
Тысячу людей на спектакле или миллион просмотров на ютуб? Тысяча человек на спектакле.
Театр или кинотеатр? Кинотеатр.
Какую книгу готовы перечитывать больше, чем дважды? "Три товарища", перечитывал ее четыре раза.
Если алкоголь, то – ром.
Любимый город – Киев.
У нас в стране такого нет, – для чего мюзикл "Ты [Романтика] в кино" покажут в кинотеатрах
Мюзикл "Ты [Романтика] в кино" можно будет увидеть на больших экранах уже 10 апреля. Кто стал инициатором этого фильма-спектакля?
Собственно, это я. Очень люблю мюзиклы и в подростковом возрасте было жаль, что этот жанр не развит у нас в стране. Мы сняли особый жанр киноверсии спектакля, который демонстрирует его в сценическом виде, с акцентом на кинематографической динамике: использование крупных планов, смены ракурсов, фокусировка на деталях, которые усиливают эмоциональное воздействие театральной игры. Монтаж добавляет новых ритмов, но сохраняет аутентичность и атмосферу живого выступления.
Когда был подростком, смотрел записанные спектакли французских театров, Бродвея и думал: "Как круто! Хоть я и не могу быть в зале вживую, потому что эти спектакли состоялись лет десять назад, но могу посмотреть их в записи, увидеть, какова тамошняя театральная культура". А у нас в стране такого нет.
Возможно, есть какая-то причина, почему у нас до сих пор такого не делают. Думаю, узнаем об этом 10 апреля. Но у нас точно никогда не было исторического мюзикла. Мы делаем шаг вперед, чтобы впоследствии спектакли Урывского и других наших режиссеров были в кино. Чтобы их круто, полноценно записывали.
"Ты [Романтика] в кино" : смотрите онлайн трейлер фильма
Мы сняли "Ты [Романтику] в кино", чтобы открыть театральную культуру для массового зрителя. Будет очень грустно, если через 30 лет нельзя будет посмотреть ни одного спектакля из тех, которые ставят сейчас, во время войны. А если все-таки мы начнем записывать их для больших экранов, представьте, какой это станет находкой для будущих школьников.
Сюжет мюзикла проводит зрителей новостью о создании дома "Слово", репрессиями и путем Павла Тычины. События столетней давности переплетаются с современностью и войной против России. Главный посыл – история, к сожалению, циклична. Каждая сцена – это своеобразная поэтическая и музыкальная капсула, погружающая зрителя во внутренний мир героев: от отчаянной любви до борьбы с собственными страхами и компромиссами.
А сколько времени снимали этот фильм?
Было три дня съемок и это очень трудно. В один день приходилось играть по несколько спектаклей, чтобы снять определенные кадры, реакции, эмоции. Параллельно происходили выступления в Октябрьском дворце.
Для такой масштабной реализации нужен не только огромный человеческий ресурс, но и финансы. Не боялись идти на такой риск? Потому что, как вы уже говорили, в Украине не развита культура подобных проектов.
Спектакль мы ставили за средства, которые выручили с продажи билетов. То есть люди покупали билеты на спектакль, которого, по сути, еще не было. Поэтому нам не привыкать к рискам. Можем ли мы влететь в минус? Да, наверное. Но ведь стоит попробовать.
Когда тебе 20+ лет, ты живешь в состоянии войны, то не сильно переживаешь за то, чтобы сидеть на горе золота и покупать квартиру в элитном ЖК. Поэтому, если у нас у всех завтра будет по 20 гривен на счету, хоть будет страшно, но точно не будет конца света.
Это прецедент, – почему каждый украинец должен увидеть "Ты [Романтику] в кино"
Назовите и обоснуйте 5 причин, почему каждому украинцу надо посмотреть "Ты [Романтику] в кино".
Во-первых, это прецедент. Для того, чтобы украинские спектакли демонстрировались и сохранялись. Даже если вы не слышали о "Ты [Романтике]", купите билет себе или друзьям. Для чего? А потом театр Франко и другие театры увидят и скажут: "Ничего себе, люди ходят, надо записывать спектакли".
"Ты [Романтика] в кино" / Кадр из трейлера
Во-вторых, если вы слышали о нашем спектакле, но не были на нем, то это отличный шанс исправить ситуацию. К тому же билеты в кинотеатр гораздо доступнее, чем на спектакли.
В-третьих, "Ты [Романтика]" всегда разная, постоянно меняются целые сцены. Поэтому в этом фильме, скорее всего, будут какие-то сцены, которых вы еще не видели.
В-четвертых, если вы видели "Ты [Романтику]" несколько раз, ездили за нами во все города, крупные планы актеров все равно ничего не заменит. Крупный план – это то, чего никогда не видно в театре. Это детали, взаимодействия персонажей, на которые авторы хотят обратить ваше внимание.
В-пятых, правило мюзикла – ставить больше, чем надо: здесь танцуют, здесь борются, здесь музыкальная сцена, здесь бьются на саблях и тому подобное. И зритель сам выбирает, на что ему смотреть.
А в фильме ты можешь увидеть все глазами тех людей, которые этот спектакль создали. Тебя направляют, куда смотреть, руководят те люди, которые этот спектакль написали.
"Ты [Романтика] в кино" / Кадр из трейлера
Они уже это делают, – кто является главными конкурентами МУРа
МУР – уникальный продукт на украинском рынке. Есть ли у вас конкуренты?
Мне кажется, что нашими конкурентами, преемниками будет та часть аудитории, которой сейчас лет 16. И если заинтересовать людей историей в таком раннем возрасте – это невероятно! Сейчас они смотрят на то, что делает МУР, а через лет 7 начнут создавать собственные спектакли.
А если кто-то из нынешних ваших поклонников придет к вам через 5 лет, принесет идею какого-то проекта и скажет: "Саша, помоги", будет ли Александр Хоменко как-то способствовать развитию этого?
Они уже это делают. И мы всегда помогаем, это же круто. Я с радостью поделюсь нужными контактами, направлю куда-то. Мы стараемся помогать так, как можем.
Этот перелом произошел очень внезапно, – как русскоязычный Хоменко стал популяризатором украинской культуры
Вы не скрываете, что раньше были русскоязычным, увлекались русской литературой, и никогда не относитесь свысока к читателю или слушателю. На самом деле это и притягивает. И вы мотивируете не только интересоваться, но и делиться украинской культурой. А кто смотивировал вас делиться этим?
Более того, я был суперактивным русскоязычным. Популяризировать удается из-за того, что нет пренебрежительного отношения к людям. Кто-то скажет: "Как можно не знать, кто такая Ольга Кобылянская?". Такие люди не допускают, что другие могут не знать даже тех вещей, которые кажутся базовыми.
Я могу представить, как, живя в Киеве, можно не понимать, почему украинская литература крутая. Почему этим можно не интересоваться, когда молодой. Почему все еще, бл*ть, можно слушать русскую музыку. Главное – вовремя сознательно проснуться.
"Ты [Романтика] в кино" / Кадр из трейлера
В моей жизни этот перелом произошел очень внезапно. Посидел в оккупации 47 дней и понял, что русская литература до добра не доводит. Но на самом деле понял это еще в первый день войны. Возможно, прозвучит сказочно, по-дурацки, но проснулся в 5 утра от взрывов и написал пост, что российские танки едут там, где есть российские печатные издания.
Тогда мне было очень стыдно и очень больно. Я говорил, что больше никогда не выйду на сцену, рассказывая о писателях этого е**ного, бл*ть, государства-гной.
Когда вышел из оккупации, пришло осознание, что я так много делал для российской культуры, что сейчас не могу просто сказать: "Ну, больше так не буду". Понял, что должен делать больше для украинской, хотя бы изучать, чтобы искупить вину. То есть в первую очередь были мысли: "Я должен как-то реабилитироваться". И только потом по-настоящему заинтересовался.
Чувствуется большая ответственность, – как изменились МУР за время успеха проекта
Для многих МУР является культурным феноменом. А кто среди современных украинцев является культурным феноменом для Александра Хоменко? Есть ли такие?
Большим другом, коллегой и примером для меня является Женя Янович. Он вдохновляет меня и я очень благодарен ему за многие вещи.
Также Ярослава Гресь. Она поражает своим ритмом, очень ценно знать, что в этой стране есть такие люди. К их числу могу отнести и Павла Гоца из группы NAZVA. По моему мнению, они делают самую интересную музыку в украинской эстраде. А еще они интеллектуалы.
Если бы все наши коллективы были на уровне NAZVA, то украинская музыка вообще бы не вызывала никаких сомнений, что лучшая в мире.
"Ты [Романтика] в кино" / Кадр из трейлера
Как за время успеха "Ты [Романтики]" изменился Александр Хоменко?
По моему мнению, мы все не сильно изменились. Кроме того, что перестали переживать, за что, например, купить пиджак (смеется – 24 Канал).
МУР – это компания друзей. Когда вы все одновременно достигаете успеха, балансируете, то остаетесь собой. Когда достигаешь успеха с людьми, с которыми за 5 гривен снимали короткометражные фильмы на студии Довженко, то ничего не меняется. Потому что не меняется круг общения.
Что изменилось в моей жизни? Чувствуется большая ответственность за поколение, к которому ты выходишь. Например, я курю IQOS, иногда выхожу в прямые эфиры в соцсетях, но постоянно подчеркиваю на том, что курение вредно. Начал взвешивать свои действия с точки зрения того, как они влияют на людей.
Сейчас мы ставим новый спектакль и в антракте я бы очень хотел, чтобы люди просто 10 минут посидели в темноте. Наедине с тем, что они увидели, почувствовали. Но не могу этого сделать. Моя любимая спрашивает: "Почему? Это же ах**нно!". А я понимаю, что это потерянные 10 минут, когда можно еще что-то рассказать, показать, влюбить в определенного персонажа, в украинскую историю. Я не могу себе этого позволить в то время, когда мы ставим перед собой задачу максимально рассказать об истории.