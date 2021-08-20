Фильм переворачивает с ног на голову классическую историю о приключениях племянника легендарного короля Артура, молодого Гавейна, но при этом сохраняет все классические признаки фэнтези о Средневековье: магия, рыцари, прекрасные, и иногда опасные леди.

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Фильм должен был выйти еще год назад, но был перенесен из-за пандемии, За это время Лоури, по его собственным словам, продолжил работу по усовершенствованию картины, монтируя заново ленту и совершенствуя визуальные эффекты. И, судя по оценкам западной прессы, со своей задачей он более чем справился.

Что рассказывает картина

По сюжету, в рождественский день, в Камелот к рыцарям Круглого стола пришел необычный гость – Зеленый рыцарь, который предложил турнир, на который и соглашается молодой Гавейн, поддавшийся искушению прославится наравне с собратьями его дяди – великого короля Артура. Эта затея приводит Гавейна к сложному путешествию через преграды и миражи, к встрече со своей судьбой и пониманию насколько велика цена его места у престола.

Актерский состав

Главные роли в фильме исполнили:

лауреат премии BAFTA и номинант на Оскар Дев Патель ("Лев", "Миллионер из трущоб", "История Дэвида Копперфилда")

("Лев", "Миллионер из трущоб", "История Дэвида Копперфилда") лауреат премии Оскар Алисия Викандер ("Лара Крофт", "Агенты А.Н.К.Л. ", "Из машины")

("Лара Крофт", "Агенты ", "Из машины") звезда "Великого Гэтсби" и "Воина" Джоэл Эдгертон

роль короля Артура исполнил британский актер Шон Харрис, известный широкому зрителю благодаря франшизе "Миссия невыполнима" и фантастике "Прометей".

"Легенда о зеленом рыцаре" 2021: смотрите трейлер

Перед украинской премьерой фэнтези пресс-служба фильма "Вольга Украина" прислала редакции Кино 24 интервью с исполнителем роли Гавейна Девом Пателем о его новой роли, образах в фильме и вере в уникальное видение Дэвида Лоури.

Интервью с Девом Пателем о "Легенде о зеленом рыцаре"

Дев, поздравляем вас с выходом "Легенды" на большие экраны. Какие у вас ощущения от многочисленных положительных отзывов о фильме?

Спасибо! Это сюрреалистично, мурашки бегают по телу. Приятно, что вокруг фильма строятся теории, идут споры. Это очень особенная картина.

Как "Легенда о зеленом рыцаре" попала на ваш радар?

Во-первых, я абсолютный фанат фильмов Дэвида (Лоури – автора сценария и режиссера фильма). Мне кажется, что он уникальный кинематографист. Отказаться сняться у него, полагаю, невозможно. Когда мне на почту упал сценарий "Легенды о зеленом рыцаре", я тут же набрал агента и спросил: "Это действительно происходит, я не сплю?" Так что все было очень просто в этом случае. По счастливому стечению обстоятельств Дэвид сразу предложил мне роль и я не понимаю, как можно было бы отказаться сниматься в "Легенде о зеленом рыцаре" (улыбается). Даже безотносительно моей любви к работам Лоури ("Пит и его дракон", "История призрака") – сценарий был прекрасен.

А вы, само собой, поклонник оригинальной поэмы и в целом легенд "артурианского" цикла?

О, я думаю очень многие британские юноши проводят параллели между собой и Гавейном. Мы все в той или иной степени либо "Гавейн", либо "анти-Гавейн" (улыбается). Безусловно, в определенной степени англоязычная литература будто начинается и заканчивается текстами той эпохи. И меня приятно поразило то, какой подход Дэвид Лоури нашел в этой истории. Оригинальная поэма "Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь" – это прекрасный литературный оборотень. Это одновременно простая и очень сложная история, просто по той причине, что мы не понимаем до конца, как долго она существовала до того, как быть записанной, и сколько в ней смысла.



"Легенда о зеленом рыцаре" / Фото "Вольга Украина"

А что в вашем случае сближает вас с Гавейном?

После моего первого же фильма – "Миллионера из трущоб" Дэнни Бойла, на меня обратил внимание чуть ли не весь мир. Ровно как на Гавейна смотрели все рыцари в зале в ночь боя с Зеленым рыцарем. Путь Гавейна – это поиск молодым человеком внутренней стойкости, целостности. Это очень близко мне. Чем-то похоже на мои актерские поиски. Каким бы ты амбициозным ни был, главное – это обрести внутреннюю устойчивость.

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Большую часть времени зрители проведут с вашим героем, но тем не менее в "Легенде о зеленом рыцаре" в целом великолепный каст. Как вам работалось с Алисией Викандер, Джоэлом Эджертоном и другими?

Алисия выполнила невероятную задачу. В одном фильме играла две разные роли. Конечно, эти сцены снимались подряд, как обычно происходит в кино. И одно дело, когда ты в одном образе играешь совершенно разные состояния одного персонажа, а другое – переключаться на два разных образа практически одним взмахом. Она невероятная актриса. Джоэл, Шон Харрис, Кейт Дики, Барри Кеоган, Эрин Келлиман, и, конечно, Сарита Чоундхури в роли матери Гавейна – все были очень круты и поддерживали меня в кадре. Я хватался за сцены с другими актерами, как за воздух. Это была потрясающая коллаборация, мы все очень прониклись видением Дэвида Лоури и доверились ему, его чутью. Мы понимали, что фильм будет очень визуально насыщенным, что сценарий сам по себе не откроет всех секретов, и даже на съемках мы не будем понимать авторской задумки в полной мере.



Дэвид Лоури на съемках с Дэвом Пателем и Джоэлом Эджертоном / Фото "Вольга Украина"

Да, фильм действительно очень визуальный, он показывает историю, не пытаясь абсолютно каждую деталь выразить словами. Это большая редкость для современного кино, вам так не кажется?

Абсолютно. И вся эта картинка была в голове у Дэвида, все эти образы, конструкты. Часть отснята, часть – в постпродакшене. Это огромный промежуток времени, когда целостное произведение было только в его воображении. Для любого художника и режиссера – это огромное достижение. В этом плане "Легенда о зеленом рыцаре", вне всякого сомнения, совершенно уникальна.