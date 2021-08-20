Фильм переворачивает с ног на голову классическую историю о приключениях племянника легендарного короля Артура, молодого Гавейна, но при этом сохраняет все классические признаки фэнтези о Средневековье: магия, рыцари, прекрасные, и иногда опасные леди.
К теме "Легенда о зеленом рыцаре": сеть сбил с толку эротический фрагмент из фильма
Фильм должен был выйти еще год назад, но был перенесен из-за пандемии, За это время Лоури, по его собственным словам, продолжил работу по усовершенствованию картины, монтируя заново ленту и совершенствуя визуальные эффекты. И, судя по оценкам западной прессы, со своей задачей он более чем справился.
Что рассказывает картина
По сюжету, в рождественский день, в Камелот к рыцарям Круглого стола пришел необычный гость – Зеленый рыцарь, который предложил турнир, на который и соглашается молодой Гавейн, поддавшийся искушению прославится наравне с собратьями его дяди – великого короля Артура. Эта затея приводит Гавейна к сложному путешествию через преграды и миражи, к встрече со своей судьбой и пониманию насколько велика цена его места у престола.
Актерский состав
Главные роли в фильме исполнили:
- лауреат премии BAFTA и номинант на Оскар Дев Патель ("Лев", "Миллионер из трущоб", "История Дэвида Копперфилда")
- лауреат премии Оскар Алисия Викандер ("Лара Крофт", "Агенты А.Н.К.Л.", "Из машины")
- звезда "Великого Гэтсби" и "Воина" Джоэл Эдгертон
- роль короля Артура исполнил британский актер Шон Харрис, известный широкому зрителю благодаря франшизе "Миссия невыполнима" и фантастике "Прометей".
"Легенда о зеленом рыцаре" 2021: смотрите трейлер
Перед украинской премьерой фэнтези пресс-служба фильма "Вольга Украина" прислала редакции Кино 24 интервью с исполнителем роли Гавейна Девом Пателем о его новой роли, образах в фильме и вере в уникальное видение Дэвида Лоури.
Интервью с Девом Пателем о "Легенде о зеленом рыцаре"
Дев, поздравляем вас с выходом "Легенды" на большие экраны. Какие у вас ощущения от многочисленных положительных отзывов о фильме?
Спасибо! Это сюрреалистично, мурашки бегают по телу. Приятно, что вокруг фильма строятся теории, идут споры. Это очень особенная картина.
Как "Легенда о зеленом рыцаре" попала на ваш радар?
Во-первых, я абсолютный фанат фильмов Дэвида (Лоури – автора сценария и режиссера фильма). Мне кажется, что он уникальный кинематографист. Отказаться сняться у него, полагаю, невозможно. Когда мне на почту упал сценарий "Легенды о зеленом рыцаре", я тут же набрал агента и спросил: "Это действительно происходит, я не сплю?" Так что все было очень просто в этом случае. По счастливому стечению обстоятельств Дэвид сразу предложил мне роль и я не понимаю, как можно было бы отказаться сниматься в "Легенде о зеленом рыцаре" (улыбается). Даже безотносительно моей любви к работам Лоури ("Пит и его дракон", "История призрака") – сценарий был прекрасен.
А вы, само собой, поклонник оригинальной поэмы и в целом легенд "артурианского" цикла?
О, я думаю очень многие британские юноши проводят параллели между собой и Гавейном. Мы все в той или иной степени либо "Гавейн", либо "анти-Гавейн" (улыбается). Безусловно, в определенной степени англоязычная литература будто начинается и заканчивается текстами той эпохи. И меня приятно поразило то, какой подход Дэвид Лоури нашел в этой истории. Оригинальная поэма "Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь" – это прекрасный литературный оборотень. Это одновременно простая и очень сложная история, просто по той причине, что мы не понимаем до конца, как долго она существовала до того, как быть записанной, и сколько в ней смысла.
"Легенда о зеленом рыцаре" / Фото "Вольга Украина"
А что в вашем случае сближает вас с Гавейном?
После моего первого же фильма – "Миллионера из трущоб" Дэнни Бойла, на меня обратил внимание чуть ли не весь мир. Ровно как на Гавейна смотрели все рыцари в зале в ночь боя с Зеленым рыцарем. Путь Гавейна – это поиск молодым человеком внутренней стойкости, целостности. Это очень близко мне. Чем-то похоже на мои актерские поиски. Каким бы ты амбициозным ни был, главное – это обрести внутреннюю устойчивость.
Интересно "Магическая" и "сексуальная": первые реакции западной прессы на "Легенду о зеленом рыцаре"
Большую часть времени зрители проведут с вашим героем, но тем не менее в "Легенде о зеленом рыцаре" в целом великолепный каст. Как вам работалось с Алисией Викандер, Джоэлом Эджертоном и другими?
Алисия выполнила невероятную задачу. В одном фильме играла две разные роли. Конечно, эти сцены снимались подряд, как обычно происходит в кино. И одно дело, когда ты в одном образе играешь совершенно разные состояния одного персонажа, а другое – переключаться на два разных образа практически одним взмахом. Она невероятная актриса. Джоэл, Шон Харрис, Кейт Дики, Барри Кеоган, Эрин Келлиман, и, конечно, Сарита Чоундхури в роли матери Гавейна – все были очень круты и поддерживали меня в кадре. Я хватался за сцены с другими актерами, как за воздух. Это была потрясающая коллаборация, мы все очень прониклись видением Дэвида Лоури и доверились ему, его чутью. Мы понимали, что фильм будет очень визуально насыщенным, что сценарий сам по себе не откроет всех секретов, и даже на съемках мы не будем понимать авторской задумки в полной мере.
Дэвид Лоури на съемках с Дэвом Пателем и Джоэлом Эджертоном / Фото "Вольга Украина"
Да, фильм действительно очень визуальный, он показывает историю, не пытаясь абсолютно каждую деталь выразить словами. Это большая редкость для современного кино, вам так не кажется?
Абсолютно. И вся эта картинка была в голове у Дэвида, все эти образы, конструкты. Часть отснята, часть – в постпродакшене. Это огромный промежуток времени, когда целостное произведение было только в его воображении. Для любого художника и режиссера – это огромное достижение. В этом плане "Легенда о зеленом рыцаре", вне всякого сомнения, совершенно уникальна.