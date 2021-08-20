Фільм перевертає з ніг на голову класичну історію про пригоди племінника легендарного короля Артура, молодого Гавейна, але при цьому зберігає всі класичні ознаки фентезі про Середньовіччя: магія, лицарі, прекрасні, та іноді небезпечні, леді.

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Фільм повинен був вийти ще рік тому, але був перенесений через пандемію і за цей час Лоурі, за його власними словами, продовжив роботу з удосконалення картини, перемонтуючи стрічку та удосконалюючи візуальні ефекти. І судячи з оцінок західної преси, зі своїм завданням він більш ніж впорався.

Що розповідає картина

За сюжетом, в різдвяний день, в Камелот до лицарів Круглого столу завітав незвичайний гість – Зелений лицар, який запропонував турнір, на який і погоджується молодий Гавейн, який піддався спокусі прославиться нарівні з побратимами його дядька – великого короля Артура. Ця затія приводить Гавейна до складної подорожі через перешкоди та примари, до зустрічі зі своєю долею та розумінню наскільки велика ціна його місця біля престолу.

Акторський склад

Головні ролі у фільмі виконали:

лауреат премії BAFTA та номінант на Оскар Дев Патель ("Лев", "Мільйонер з нетрів", "Історія Девіда Копперфілда")

("Лев", "Мільйонер з нетрів", "Історія Девіда Копперфілда") лауреатка премії Оскар Алісія Вікандер ("Лара Крофт", "Агенти UNCLE", "З машини")

("Лара Крофт", "Агенти UNCLE", "З машини") зірка "Великого Гетсбі" та "Воїна" Джоел Едгертон

роль короля Артура виконав британський актор Шон Харріс, відомий широкому глядачеві завдяки франшизі "Місія нездійсненна" та фантастиці "Прометей ".

"Легенда про зеленого лицаря" 2021: дивіться трейлер

Перед українською прем'єрою фентезі пресслужба фільму "Вольга Україна" надіслали редакції Кіно 24 інтерв’ю з виконавцем ролі Гавейна Девом Пателем про його нової ролі, образах у фільмі і вірі в унікальне бачення Девіда Лоурі.

Інтерв’ю з Девом Пателем про "Легенду про Зеленого лицаря"

Дев, вітаємо вас з виходом "Легенди" на великі екрани. Які у вас відчуття від численних позитивних відгуків про фільм?

Дякую! Це сюрреалістично, мурашки бігають по тілу. Приємно, що навколо фільму будуються теорії, точаться суперечки. Це дуже особлива картина.

Як "Легенда про Зеленого лицаря" потрапила на ваш радар?

По-перше, я абсолютний фанат фільмів Девіда (Лоурі – автор сценарію і режисер фільму). Мені здається, що він унікальний кінематографіст. Відмовитися знятися у нього, вважаю, неможливо. Коли мені на пошту впав сценарій "Легенди про Зеленого лицаря", я тут же набрав агента і запитав: це дійсно відбувається, я не сплю? Так що все було дуже просто в цьому випадку. За щасливим збігом обставин Девід відразу запропонував мені роль і я не розумію, як можна було б відмовитися зніматися в "Легенді про Зеленого лицаря" (усміхається). Навіть безвідносно моєї любові до робіт Лоурі ("Піт і його дракон", "Історія примари") – сценарій був прекрасний.

А ви само собою шанувальник оригінальної поеми і загалом легенд "артуріанского" циклу?

О, я думаю дуже багато британських юнаків проводять паралелі між собою та Гавейном. Ми всі в тій чи іншій мірі або "Гавейн", або "анти-Гавейн" (усміхається). Безумовно, певною мірою англомовна література, ніби починається і закінчується з текстів тієї епохи. І мене приємно вразило те, який підхід Девід Лоурі знайшов в цій історії. Оригінальна поема "Сер Гавейн і Зелений лицар" – це прекрасний літературний перевертень. Це водночас проста та дуже складна історія, просто з тієї причини, що ми не розуміємо до кінця, як довго вона існувала до того, як бути записаною, і скільки в ній змісту.



"Легенда про Зеленого лицаря" / Фото "Вольга Україна"



А що у вашому випадку зближує вас з Гавейном?

Після мого першого ж фільму, "Мільйонера з нетрів" Денні Бойла, на мене звернув увагу мало не весь світ. Рівно як на Гавейна дивилися всі лицарі в залі в ніч бою з Зеленим лицарем. Шлях Гавейна – це пошук молодою людиною внутрішньої стійкості, цілісності. Це дуже близько мені. Нібито схоже на мої акторські пошуки. Яким би ти амбітним не був, головне – це знайти внутрішню стійкість.

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Велику частину часу глядачі проведуть з вашим героєм, і тим не менш в "Легенді про Зеленого лицаря" загалом чудовий каст. Як вам працювалося з Алісією Вікандер, Джоелом Еджертоном та іншими?

Алісія виконала неймовірну задачу. В одному фільмі грала дві різні ролі. Звичайно, ці сцени знімалися поспіль, як зазвичай відбувається в кіно. І одна справа, коли ти в одному образі граєш абсолютно різні стани одного персонажа й інша – перемикатися на два різних образи практично одним помахом. Вона неймовірна акторка. Джоел, Шон Харріс, Кейт Дікі, Баррі Кеоган, Ерін Келліман, і, звичайно, Саріта Чоундхурі в ролі матері Гавейна – всі були дуже круті і підтримували мене в кадрі. Я хапався за сцени з іншими акторами, як за повітря. Це була приголомшлива колаборація, ми усі дуже перейнялися баченням Девіда Лоурі та довірилися йому, його чуттю. Ми розуміли, що фільм буде дуже візуально насиченим, що сценарій само собою не відкриє всіх секретів, і навіть на зйомках ми не будемо розуміти авторської задумки в повній мірі.



Девід Лоурі на зйомках з Девом Пателем та Джоелом Еджертоном / Фото "Вольга Україна"

Так, фільм дійсно дуже візуальний, він показує історію, не намагаючись абсолютно кожну деталь висловити словами. Це велика рідкість для сучасного кіно, вам так не здається?

Абсолютно. І вся ця картинка була в голові у Девіда, всі ці образи, конструкти. Частина відзнята, частина –в постпродакшені. Це величезний проміжок часу, коли цілісний твір було тільки в його уяві. Для будь-якого художника і режисера – це величезне досягнення. У цьому плані "Легенда про Зеленого лицаря", поза всяким сумнівом, абсолютно унікальна.