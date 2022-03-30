Мы больше не крутой клуб, – Джим Керри прокомментировал скандал со Смитом на Оскаре-2022

Комедийный актер Джим Керри считает, что пощечина Вилла Смита Криса Года во время воскресной церемонии вручения Оскара нанесла непоправимый ущерб не только его наследию, но и всей голливудской индустрии.

В недавнем интервью CBS Mornings, Кэрри сказал, что поступок Смита должен иметь гораздо более серьезные последствия. По словам актера, его должны исключить с мероприятия, но ему аплодировали стоя, когда он получил награду за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард".

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Напомним, что в понедельник Смит принес извинения за свое поведение. Рок еще не обсуждал этот вопрос публично. Академия кинематографических искусств и наук проведет официальную проверку. В то же время Керри сказал, что его "тошнит" от всей ситуации.

Актер также поделился, что он сделал бы на месте Рока.

Сегодня утром я бы объявил, что подаю в суд на Вилла на 200 миллионов долларов, потому что это видео останется там навсегда. Это будет повсеместно. Это оскорбление будет длиться очень долго,

– сообщил он.

Кроме серьезного ущерба репутации самого Смита, Керри сказал, что бездействие находившихся в зале дало четкое представление о сегодняшней индустрии.

"Голливуд просто бесхарактерный в своей массе, и мне действительно казалось, что это явный признак того, что мы больше не крутой клуб", – сказал Кэрри.

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