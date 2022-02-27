По словам актрисы, "мы все – от Юга до Севера, от Востока до Запада – один кулак". Свое видеообращение Ирма Витовская записала в укрытии.

Важно Блокируйте тех, кто распространяет фейки, – актриса из Конотопа Марина Мазепа поддержала Украину

Полный текст видеообращения Ирмы Витовской:

"Дорогое ВСУ, тероборона, дорогие парни и девушки, которые сейчас с оружием в руках защищают Украину. Я горжусь Вами, я не знаю, выживет ли кто-то из нас, но тот, кто выживет, передаст информацию дальше. Я обещаю вам, что сохраню эту память и наши дети будут знать об этом.

Вы – великие воины архангела Михаила, Украина обречена сделать в этом гнилом портале этот конец, к которому мы приложились созданием. Простите, но это правда, сейчас время истины, либо Сатана либо Свет. Если мы не устоим, Сатана пойдет дальше. Мы должны уберечь цивилизацию от этого ху*вого подонка.

Я молюсь за вас, не переживайте, мы будем делать все, что можем. Гражданские, я знаю, что мы готовы. Мы сейчас перед трудным выбором, мы будем страдать, умирать, но я прошу вас не сдаться... Мы должны сделать все, чтобы помогать армии и сохранить Украину. Мы все – от Юга до Севера, от Востока до Запада – один кулак. Не важно на каком языке ты сейчас говоришь, ты заговоришь, я уверена, ты вернешь Украине украинское. И Русь воссоединится! Слава Украине, люблю вас, держимся. ЗСУ, мой поклон".