"Мы очень хотели помочь Украине": новый фильм Лукича продаст легендарная французская компания

Новая картина режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург" будет продавать легендарная французская компания Celluloid Dreams. В знак поддержки Украины организация по продаже фильмов отказалась от своей комиссии.

"Люксембург, Люксембург" – это второй фильм украинского режиссера Антонио Лукича, известного по своему дебюту комедии "Мои мысли тихие". Главные роли в ленте исполнили участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы.

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По сюжету, два брата узнают о местонахождении давно исчезнувшего отца и пытаются разобраться в своей собственной жизни. Производством фильма занимается кинопродакшен ForeFilms. Лента создается при поддержке Государственного агентства Украины по кино

Новый фильм Лукича продаст легендарная французская компания Celluloid Dreams

Парижский sales agent Celluloid Dreams, известный по фильмам Франсуа Озона, будет бесплатно заниматься продажей фильма, компенсировав себе только прямые расходы.

Мы очень хотели помочь Украине, поэтому выбрали нашу сферу, кино, заключив особое соглашение для этой особой картины. Очень важно, чтобы зрители увидели фильм и увидели украинский народ,

– сказала вице-президентка компании Шарлотта Мики.

Как сообщило Госкино, сейчас фильм "Люксембург, Люксембург" находится на этапе постпродакшена. "Фильм задумывался об одном, писался о другом, снимался о третьем, монтировался о том, о чем писался. А после начала полномасштабной войны с ним произошла большая содержательная коррекция, но скорее внутренняя", – поделился режиссер картины Антонио Лукич.

О чем именно фильм? Я бы не хотел сказать, пока зритель сам не посмотрит. Но ключевой темой, вероятно, является отсутствие "отца" в жизни сыновей. Это попытка нарисовать обеспокоенность перед реальностью, в которой эта важная фигура отсутствует,

– дополнил Лукич.



Кадр из фильма "Люксембург, Люксембург" / Фото из фейсбука Госкино

Вице-президент Celluloid Dreams Шарлотта Мики заметила, что фильм "Люксембург, Люксембург" совсем не о войне: "Он о повседневной жизни и обществе. Мы видим в этом очень ценный портрет Украины, ее прошлого и будущего".

Юмор Антонио великолепен, полон нюансов, все взаимосвязано, и люди удивительно нежны друг с другом. Вместе с тем фильм заставляет задуматься о последствиях войны: будет гораздо больше детей без отца (как герои фильма), многие семьи будут разделены и рассеяны. Будет много травм. В фильме эти проблемы рассматриваются опосредованно, но очень красноречиво,

– подчеркнула она.



Кадр из фильма "Люксембург, Люксембург" / Фото из фейсбука Госкино