Стриминговая платформа Netflix в феврале выкупила права на показ криминальной драмы. Украинская премьера состоялась 17 февраля, в преддверии полномасштабного вторжения, передает 24 канал.

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Криминальная драма Елена Сенцова "Носорог" вышла на Netflix

Криминальная драма Сенцова – один из немногих украинских кинопроектов, представленных на американской платформе.

Это должен быть большой пост. О том, что 10 лет – это долго. О том, что сейчас ты многое снял бы по-другому и что некоторые сцены не получились. О том, как дорогой и сложный кадр не вошел в финальный монтаж. О замечательных людях, без которых этот фильм не состоялся, и о россиянах, которые пытались сорвать этот проект перед мировой премьерой и после. О том, как мы собрали 5 миллионов гривен за неделю украинского проката и сколько бы собрали вообще, если бы не началась война. Но началась великая война и сейчас все это становится не столь важным. Кроме того, что вчера "Носорог" вышел на Netflix,

– написал Сенцов в фейсбуке.

Сюжет фильма Олега Сенцова

По сюжету "Носорог" рассказывает о 1990-х годах, когда в Украине происходил переход от Советского Союза к независимости. На фоне этих бурных времен рисуется история бывшего бандита, который вспоминает всю свою жизнь и понимает, что все события в нем были неслучайными. Олег Сенцов говорит, что фильм не о бандитах, а об украинской истории.

Важно. Накануне полномасштабного вторжения российских войск в Украину и украинской премьеры "Носорога", мы разговаривали с режиссером Олегом Сенцовым и продюсером Денисом Ивановым об истории создания, замысле картины, музыке, локации и атмосфере ленты. Полное интервью вы можете прочесть по ссылке.

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История создания фильма: коротко о главном

Девять лет назад, в 2012 году, Госкино согласилось поддержать картину Олега Сенцова. Однако начать работу над ней режиссеру не удалось из-за незаконного заключения в российской тюрьме. Процесс пошел только в 2020 году.

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Съемки криминальной драмы "Носорог" происходили в разных городах Украины, таких как Кривой Рог, Львов и Киев, и завершились в декабре 2020 года. Фильм создан в копродукции Украины, Польши и Германии.



Актеры фильма "Носорог" / Фото Владимира Чеппеля, пресс-служба фильма

Олег Сенцов на войне

С первых дней войны Олег Сенцов в рядах ВСУ защищает страну, защищая всех нас от врага. Как сообщил режиссер, последний месяц (февраль – Кино 24) уже было понятно, что Россия нападет, просто это было вопросом времени. Но если бы не началось, Сенцов был уверен, что пойдет воевать.

Я сказал: пойду с оружием, потому что, ну, во-первых, у меня незакрытый гешефт за 2014 год, потому что ребята сражались, а я сидел на нарах. Как бы там ни было, все равно… Ощущение такого, что я чего-то не сделал. Мой путь воина – только на предке войны,

– подчеркнул Сенцов.

Иногда режиссер публикует новые фото в фейсбуке, поднимая моральный дух украинцам. Недавно Сенцов показал теплое фото из передовой, где он в камуфляже и обнимает собаку Паркера охотничьей породы.

К тому же он не теряет чувства юмора. Ранее Сенцов опубликовал необычное фото, на котором он вроде бы помочился на "памятник Путину".

Режиссер отмечает, что украинцы должны вместе идти к своей цели. По его словам, сейчас мы должны все сделать для того, чтобы наши дети не воевали.