"Люксембург, Люксембург" – це другий фільм українського режисера Антоніо Лукіча, відомого за своїм дебютом комедії "Мої думки тихі". Головні ролі у стрічці виконали учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови.

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За сюжетом, два брати дізнаються про місцеперебування давно зниклого батька і намагаються дати раду своїм власним життям. Виробництвом фільму займається кінопродакшен ForeFilms. Стрічка створюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно

Новий фільм Лукіча продасть легендарна французька компанія Celluloid Dreams

Паризький sales agent Celluloid Dreams, відомий за фільмами Франсуа Озона, безплатно займатиметься продажем фільму, компенсувавши собі лише прямі витрати.

Ми дуже хотіли допомогти Україні, тому обрали нашу сферу, кіно, уклавши особливу угоду для цієї особливої стрічки. Дуже важливо, щоб глядачі побачили фільм і побачили український народ,

– сказала віцепрезидентка компанії Шарлотта Мікі.

Як повідомило Держкіно, зараз фільм "Люксембург, Люксембург" знаходиться на етапі постпродакшену. "Фільм задумувався про одне, писався про інше, знімався про третє, монтувався про те, про що писався. А після початку повномасштабної війни з ним сталася неабияка змістовна корекція, але, радше, внутрішня", – поділився режисер картини Антоніо Лукіч.

Про що саме фільм? Я б не хотів казати, поки глядач сам не подивиться. Але ключовою темою, мабуть, є відсутність "батька" в житті синів. Це спроба намалювати стурбованість перед реальністю, в якій ця важлива фігура відсутня,

– доповнив Лукіч.



Кадр з фільму "Люксембург, Люксембург" / Фото з фейсбуку Держкіно

Віцепрезидентка Celluloid Dreams Шарлотта Мікі зауважила, що фільм "Люксембург, Люксембург" зовсім не про війну: "Він про повсякденне життя та суспільство. Ми бачимо в цьому дуже цінний портрет України, її минулого та майбутнього".

Гумор Антоніо чудовий, сповнений нюансів, усе взаємопов’язано, і люди напрочуд ніжні один з одним. Разом із тим, фільм змушує замислитись про наслідки війни: буде набагато більше дітей без батька (як герої фільму), багато сімей будуть розділені та розпорошені. Буде багато травм. У фільмі ці проблеми розглядаються опосередковано, але дуже красномовно,

– підкреслила вона.



Кадр з фільму "Люксембург, Люксембург" / Фото з фейсбуку Держкіно