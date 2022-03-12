Мы становимся нечувствительными к реальности Украины, – Шеннен Доэрти призвала мир не молчать
Источник:инстаграм Шеннен Доэрти
В Украине идет 17-й день войны. Наши защитники мужественно удерживают оборону городов, а мировые знаменитости продолжают поддерживать украинцев. В частности, Шеннен Доэрти еще раз призвала рассказывать правду об Украине и остановить войну.
Голливудская актриса Шеннен Доэрти, снявшаяся в сериале "Все женщины ведьмы", обратилась к миру с призывом остановить войну в Украине. "Молитов уже недостаточно", – сказала она.
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Шеннен Доэрти еще раз поддержала Украину
Реальность для Украины. Я беспокоюсь, что мы становимся нечувствительны к этому. Это война, которая затрагивает всех нас и требует каждый день говорить о том, что совершает Путин и его военные преступления. Молитв недостаточно для народа Украины,
– поделилась актриса.
Доэрти призвала своих подписчиков продолжать рассказывать историю Украины, "историю мужества, отваги, силы".
Расскажите истории о погибших семьях, разбомбленных больницах, расстрелянных детях… О жизни, которая навсегда закончилась или изменилась. Я поддерживаю Украину,
– дополнила она.
Шеннен Доэрти поддержала Украину / Скриншот новой корреспонденции в инстаграме
Ранее звезда публиковала речи Владимира Зеленского и возмущалась мировыми знаменитостями, которые, пока в Украине идет война, делились своими успехами или материальными вещами.
Мы продолжаем рассказывать о мировых звездах, поддерживающих Украину. Среди знаменитостей, которым небезразлична судьба страны, являются Дженнифер Энистон, Джоан Роулинг, Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Сара Джессика Паркер, Флоренс Пью, Марина Мазепа, Дэвид Швиммер, Джаред Лето и другие. Больше читайте здесь .