Мы стремимся снимать честное кино, – Ахтем Сеитаблаев рассказал о военной драме "Мирный-21"

"Мирный-21" – военная драма режиссера и продюсера Ахтема Сеитаблаева, основанная на реальных событиях, которые происходили на Востоке Украины в июне 2014 года. Премьера ленты, вероятно, состоится весной 2022 года.

Фильм покажет историю луганского пограничного отряда, бойцы которого в 2014 году впервые защищались от российской агрессии и не предали нашу страну. Режиссер рассказал "Светской жизни", что их главным консультантом во время работы над лентой был действующий полковник пограничной службы.

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Мы стремимся снимать прежде всего честное кино, и этих, казалось бы, безделушках: как отдавать команды, как они общаются, обращаются друг к другу,

– поделился Ахтем Сеитаблаев.

Настоящую тяжелую военную технику специально для съемок этого фильма предоставили ВСУ. А вот "20% людей в фильме – это те, кто прошли войну, в том числе пограничники, они играют в этих эпизодах. Я вам скажу, что, как по мне, они справляются на отлично", – дополнил Ахтем.

"Светская жизнь": смотрите эпизод про военную драму "Мирный-21" Ахтема Сеитаблаева

Актерский состав

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В ленте представлен мощный актерский состав. Интересно, что большинство уже работали с Ахтемом в его предыдущих проектах. В фильме сыграют:

Роман Ясиновский;

Виктор Жданов ("Киборги");

Андрей Мостренко;

Алексей Тритенко;

Андрей Саминин ("Хайтарма");

Лорена Колибабчук ("Номера");

Евгений Ламах ("Черкассы"," Круты 1918","Иловайск 2014. Батальон Донбасс");

Павел Ли ("Штольня", "Тени незабытых предков", "SelfieParty") и другие.

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Как сообщает Госкино, перед актерами ленты стоит трудная задача – воплотить на экране тех персонажей, которые созданы по биографиям реальных людей. Собственно, образ главного героя, командира пограничного отряда Александра Авдеева, основывается на персоналии Дейнеко Сергея Васильевича, Председателя Государственной пограничной службы Украины, который в июне 2014 года возглавлял Луганский пограничный отряд.



Герои ленты "Мирный-21" / Фото с инстаграма фильма

Интересно, что именно его история стала основной в фильме "Мирный-21". Ахтем Сеитаблаев узнал о его подвиге тогда, в 2014 году. По словам режиссера, это был год, когда он собственными глазами видел аннексию Крыма и схемы, которые за этим стояли.

"Полуостров почти бескровно перешел в руки России из-за местного фактора. По крайней мере, именно он фигурировал как одна из главных причин в инфопространстве. В Луганске ситуация была аналогичная: 85% личного состава Луганского пограничного отряда были местными. Эта земля была им родной, а люди вокруг – самыми близкими в мире. Но, в отличие от крымского сценария, пограничники остались верными присяге и защищали государственность Украины несмотря на кровные связи и все ухищрения российских спецслужащих", – сообщил Ахтем Сеитаблаев.