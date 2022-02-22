В ноябре 2021 года в интервью 24 каналу Сергей Буковский сообщил, что у них подписан контракт на фильм о нашем литературоведе, диссиденте Иване Михайловиче Дзюбе, которому недавно исполнилось 90 лет. "Слава Богу, мы успели его снять", – заметил режиссер.

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Что стоит знать о ленте "Иван и Марта"

Документальный полнометражный фильм "Иван и Марта" – это кинорассказ о жизненном и творческом пути диссидента, украинского литературоведа Ивана Михайловича Дзюбы и его жены Марты.

По словам режиссера, работу над фильмом закончат летом 2022 года, а уже осенью документалку должна увидеть вся страна. Напомним, что съемки начались летом 2021 года, и их первый день состоялся на само 90-летие диссидента.

На официальном сайте Сергея Буковского можно посмотреть фото, где Иван Дзюба вместе со своей женой Мартой на съемочной площадке – у себя дома.



Иван Дзюба, его жена Марта и Сергей Буковский во время съемок / Фото с сайта режиссера