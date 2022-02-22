Иван Дзюба с женой Мартой / Фото с официального сайта Сергея Буковского
Сегодня утром умер Герой Украины, диссидент Иван Дзюба. О его жизненном и творческом пути кинорежиссер Сергей Буковский успел снять фильм, который должен выйти осенью 2022 года.
В ноябре 2021 года в интервью 24 каналу Сергей Буковский сообщил, что у них подписан контракт на фильм о нашем литературоведе, диссиденте Иване Михайловиче Дзюбе, которому недавно исполнилось 90 лет. "Слава Богу, мы успели его снять", – заметил режиссер.
Документальный полнометражный фильм "Иван и Марта" – это кинорассказ о жизненном и творческом пути диссидента, украинского литературоведа Ивана Михайловича Дзюбы и его жены Марты.
По словам режиссера, работу над фильмом закончат летом 2022 года, а уже осенью документалку должна увидеть вся страна. Напомним, что съемки начались летом 2021 года, и их первый день состоялся на само 90-летие диссидента.
На официальном сайте Сергея Буковского можно посмотреть фото, где Иван Дзюба вместе со своей женой Мартой на съемочной площадке – у себя дома.
Иван Дзюба, его жена Марта и Сергей Буковский во время съемок / Фото с сайта режиссера