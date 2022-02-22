Іван Дзюба з дружиною Мартою / Фото з офіційного сайту Сергія Буковського
Сьогодні вранці помер Герой України, дисидент Іван Дзюба. Про його життєвий і творчий шлях кінорежисер Сергій Буковський встиг зняти фільм, який має вийти восени 2022 року.
У листопаді 2021 року в інтерв’ю 24 каналу Сергій Буковський повідомив, що у них підписаний контракт на фільм про нашого літературознавця, дисидента Івана Михайловича Дзюбу, якому нещодавно виповнилося 90 років. "Слава Богу, ми встигли його зняти", – зауважив режисер.
Документальний повнометражний фільм "Іван і Марта" – це кінорозповідь про життєвий і творчий шлях дисидента, українського літературознавця Івана Михайловича Дзюбу та його дружину Марту.
За словами режисера, роботу над фільмом закінчать влітку 2022 року, а вже осінню документалку має побачити вся країна. Нагадаємо, що зйомки розпочалися літом 2021 року, перший день яких відбувся на саме 90-річчя дисидента.
На офіційному сайті Сергія Буковського можна переглянути фото, де Іван Дзюба разом зі своєю дружиною Мартою на знімальному майданчику – у себе вдома.
Іван Дзюба, дружина Марта та Сергій Буковський під час зйомок / Фото з сайту режисера