У листопаді 2021 року в інтерв’ю 24 каналу Сергій Буковський повідомив, що у них підписаний контракт на фільм про нашого літературознавця, дисидента Івана Михайловича Дзюбу, якому нещодавно виповнилося 90 років. "Слава Богу, ми встигли його зняти", – зауважив режисер.

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Що варто знати про стрічку "Іван і Марта"

Документальний повнометражний фільм "Іван і Марта" – це кінорозповідь про життєвий і творчий шлях дисидента, українського літературознавця Івана Михайловича Дзюбу та його дружину Марту.

За словами режисера, роботу над фільмом закінчать влітку 2022 року, а вже осінню документалку має побачити вся країна. Нагадаємо, що зйомки розпочалися літом 2021 року, перший день яких відбувся на саме 90-річчя дисидента.

На офіційному сайті Сергія Буковського можна переглянути фото, де Іван Дзюба разом зі своєю дружиною Мартою на знімальному майданчику – у себе вдома.



Іван Дзюба, дружина Марта та Сергій Буковський під час зйомок / Фото з сайту режисера