Сегодня утром умер Герой Украины, диссидент Иван Дзюба. О его жизненном и творческом пути кинорежиссер Сергей Буковский успел снять фильм, который должен выйти осенью 2022 года.

В ноябре 2021 года в интервью 24 каналу Сергей Буковский сообщил, что у них подписан контракт на фильм о нашем литературоведе, диссиденте Иване Михайловиче Дзюбе, которому недавно исполнилось 90 лет. "Слава Богу, мы успели его снять", – заметил режиссер.

Читайте также Лучшие документальные фильмы, в которых снялись профессиональные покеристы

Что стоит знать о ленте "Иван и Марта"

Документальный полнометражный фильм "Иван и Марта" – это кинорассказ о жизненном и творческом пути диссидента, украинского литературоведа Ивана Михайловича Дзюбы и его жены Марты.

По словам режиссера, работу над фильмом закончат летом 2022 года, а уже осенью документалку должна увидеть вся страна. Напомним, что съемки начались летом 2021 года, и их первый день состоялся на само 90-летие диссидента.

На официальном сайте Сергея Буковского можно посмотреть фото, где Иван Дзюба вместе со своей женой Мартой на съемочной площадке – у себя дома.



Иван Дзюба, его жена Марта и Сергей Буковский во время съемок / Фото с сайта режиссера

Официальное описание ленты на сайте режиссера

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же, как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает ведущие позиции среди украинских аналогов, потому что предоставляет только высококачественный сервис.

"Нынешнее украинское время не побуждает к размышлениям о вечном. На "повестке дня" – дискуссии политиков и о политиках, обсуждение цен на газ, наряды первой или второй леди, плачевное состояние дорог…

Мы забыли и даже вычеркнули из своего лексикона такие вневременные понятия, как честь, ответственность, искупление или муки совести.

Иван Михайлович Дзюба – из поколения шестидесятников. Он первым – вслух – обратился к землякам с информацией о многочисленных арестах деятелей культуры и науки, в отношении которых были открыты уголовные дела по статьям "измена Родине", "подготовка мятежа против советской власти".

Произошло это во время знаменитой кинопремьеры "Тени забытых предков" Сергея Параджанова в 1965 году в только построенном кинотеатре "Украина".

Сам попал под следствие. Из пяти лет приговора отсидел полтора в СИЗО. Больной туберкулезом с юности, подал прошение о помиловании. Многие его товарищи не простили ему такой поступок…

Сейчас Иван Михайлович, рожденный на Донетчине, – известный литературовед, академик Национальной Академии наук Украины, общественный деятель – делает все возможное, чтобы в Украине люди понимали друг друга, чтобы не было раздора, чтобы политическая элита прислушивалась к мнениям своих граждан".



Иван Дзюба с женой Мартой на съемках фильма / Фото с сайта режиссера

Не пропустите Мы стремимся снимать честное кино, – Ахтем Сеитаблаев рассказал о военной драме "Мирный-21"

Почему Сергей Буковский решил снять фильм о Дзюбе

По словам режиссера, "мы до сих пор не отрефлексировали наше недавнее прошлое – ни времена "оттепели", ни брежневский застой, ни лихие девяностые". "Поэтому, вероятно, молодежь воспринимает эти времена, как эпоху восстания Спартака или битвы под Полтавой. До сих пор палачи и жертвы ходят по тем же улицам, палачей награждают государственными знаками отличия. Они стали заслуженными судьями, успешными адвокатами, состоятельными бизнесменами. Покаяние не произошло", – сказал он.

Профессия документалиста требует от режиссера не деклараций и толкований, а прежде всего возможности давать слово людям и фактам. Вот почему я хочу сделать этот важный для меня фильм,

– подчеркнул Сергей Буковский.



Сергей Буковский, Иван Дзюба, его жена Марта и съемочная группа / Фото с сайта режиссера

Смерть Ивана Дзюбы

К сожалению, сердце Ивана Дзюбы остановилось сегодня, 22 февраля 2022 года. О смерти Героя Украины сообщил литературовед, политический и общественный деятель Николай Жулинский.

Сегодня утром (22 февраля, – кино 24) во сне на 91 году жизни отошел за пределы этого земного мира уникальный человек Иван Дзюба. Одно имя уже говорит многое. Многое – потому что это один из лидеров национально, духовного возрождения второй половины 20 и начала 21 века,

– сказал Жулинский.

Литературовед вспомнил, что Иван Дзюба был интеллектуальным проводником и представителем украинского шестидесятничества; человеком, который всегда имел мужество говорить правду, как говорила о нем Лина Костенко.

Также общественный деятель сообщил, что у Ивана Дзюбы на протяжении последних лет были проблемы со здоровьем, однако он продолжал работать и следить за общественно-политической жизнью страны.



Иван Дзюба и жена Марта на съемках документального фильма / Фото с сайта режиссера