Занял 9-е место среди лучших: "Мыслями наизнанку 2" стал самым кассовым мультфильмом в истории

Анимационный фильм "Мыслями наизнанку 2" стал самым кассовым в истории. В прошлый уикенд мультфильм собрал более 1,67 миллиарда долларов в мировом прокате.

Таким образом, лента опередила предыдущего рекордсмена – римейк "Короля льва". В материале узнаете, о чем мультфильм и что известно о кассовых сборах.

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"Мыслями наизнанку 2" стал самым кассовым анимационным фильмом в истории

Сейчас "Мыслями наизнанку 2" занимает 9-е место в списке самых кассовых фильмов всех времен. Однако лента имеет все шансы подняться на одну ступеньку выше, обойдя 'Мир Юрского периода' и заняв 8-е место. Ожидается, что это достижение произойдет уже в ближайшие дни, поскольку сборы продолжают расти.

"Мыслями наизнанку 2": смотрите онлайн трейлер мультфильма

По сюжету, главные эмоции, которые управляют чувствами девушки – Радость, Печаль, Гнев, Страх и Отвращение – сталкиваются с неожиданными изменениями. Они были командой, что вместе управляла эмоциональным состоянием девочки, слаженно работая над ее реакциями и решениями. Однако их гармоничный мир рушится, когда приходит внезапное сообщение о выселении. Им необходимо освободить место для чего-то совершенно нового и необычного – новых Эмоций.

Неожиданно в сознании девушки появляется новый участник – Тревожность. Главные эмоции не знают, как реагировать на это новое состояние, поскольку оно вызывает множество новых и противоречивых чувств. Тревожность быстро становится важным игроком в эмоциональном мире.

Выбирайте удобное время, и смотрите ленту в кинотеатре своего города!