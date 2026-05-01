Новый украинский приключенческий экшн, который нельзя пропустить

9 апреля в прокат вышел украинский приключенческий экш об автогонках "На драйве". Режиссером фильма стал Артем Литвиненко, а съемки проходили в прифронтовом Харькове.

Сразу после премьеры лента "На драйве" стала довольно популярной среди зрителей, а ее рейтинг на IMDb составляет 7.6/10.

Не пропустите Еще один новый украинский фильм вышел на Netflix

О чем фильм "На драйве"?

Сюжет фильма разворачивается вокруг компании друзей из Харькова. После выпускного на стоянке торгового центра, который закрыли из-за войны, они находят заброшенные авто.

Друзья решают устроить в закрытом ТРЦ настоящие гонки со ставками. Таким образом подростки пытаются убежать от реальности, однако вскоре их затея перерастает в опасную игру. Заработанные средства компания планировала передать на восстановление чебуречной, которую разрушили россияне, но все идет не по плану.

"На драйве": смотрите онлайн трейлер фильма

Отметим, что интересный обзор на украинский экшн вышел на ютуб-канале "КиноПил". Обозреватели высказали собственное мнение о фильме, выделив положительные и отрицательные моменты.

Круто, что у нас наконец-то снимают кино про тинейджеров. Харьков – такой прекрасный и очень вайбовый. Он идеально подходит под индустриальный стритрейсинг. Плюс за тему войны. Нам показали, как подростки живут в этой реальности. Также тема переселенцев из Крыма и Донецка, что тоже важно,

– сказали они.

Обзор на фильм "На драйве": смотрите видео онлайн

Съемочная группа "На драйве" попала под обстрел

В интервью BLIK.UA исполнитель одной из главных ролей Иван Довженко рассказал, что съемочная группа фильма попала под сильный обстрел в Харькове. Съемки в городе продолжались 10 дней.

Именно последний съемочный день был самый тяжелый. В Харькове очень опасно. Обычно сначала что-то попадает, а потом уже дают тревогу. Все очень быстро происходит. Прямо по съемочной группе полетел КАБ. Не сильно, но был ранен фокус-пуллер (ассистент оператор – 24 Канал). Все уцелели, потому что, к счастью, мы как раз снимали в метро,

– отметил актер.

Кроме Ивана Довженко, главные роли в ленте сыграли: Эдуард Поляков, Иоланта Богдюн, Богдан Морошан, Мария Саминина, София Баюн, Богдан Чуловский и Татьяна Остапенко.

Иван Довженко и Эдуард Поляков в фильме "На драйве" / Кадр из фильма

Какие еще новые украинские фильмы стоит посмотреть?