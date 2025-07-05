Звездные актеры и необычный сюжет: на Netflix вышла блестящая драма 2004 года, которая стоит просмотра

Недавно платформа Netflix пополнила каталог известной лентой 2004 года "Близость". Это романтическая драма со звездным актерским составом, которая не потеряла своей актуальности.

Фильм "Близость" создан режиссером и продюсером Майком Николсом и сценаристом Патриком Марбером, основан на его одноименной пьесе. Кино 24 подробнее расскажет, почему эта лента стоит внимания.

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Напряженный сюжет

Когда Элис, проигнорировав светофор, попадает под колеса, ее везет в больницу писатель-неудачник Дэн. У пары завязываются отношения, а Дэну, который до этого зарабатывал лишь некрологами, удается написать книгу, где прообразом героини стала Элис.

Вдруг Дэн встречает успешную фотографа Анну, влечение к которой заполоняет его мысли. Пока он пытается сделать выбор, Анна увлекается мрачным парнем Ларри. Странный любовный треугольник превращается в квадрат.

"Близость": смотрите трейлер онлайн

Звездный актерский состав

Романтическая драма собрала удивительный актерский состав: Джулия Робертс, Натали Портман, Джуд Лоу, Клайв Оуэн в главных ролях.

Для Натали Портман, которая сыграла Элис, это одна из выдающихся ролей в ее карьере. Ведь актрису номинировали на Оскар в категории "лучшая женская роль второго плана". В этой ленте Портман эмоционально ранимая и единственная, кто не хочет изменять своему партнеру. Она вызывает у зрителей больше всего эмоций среди других на съемочной площадке.

Новый взгляд на традиционные романтические отношения

"Близость" рассказывает не о любви в обычном восприятии, а о страсти, измену, ревность, манипуляции и неуловимую грань между правдой и ложью в отношениях. Это необычное изображение темной стороны человеческих отношений и романтики. Все четверо героев хотят одного – любить и быть любимыми. Но они не могут устоять перед возможностью причинить друг другу боль.

Фильм получил немало положительных отзывов и был отмечен номинациями на Оскар и "Золотой глобус". Поэтому если вас интересуют темные романтические драмы, не упустите возможность посмотреть ленту на Netflix.