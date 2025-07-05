Фільм "Близькість" створений режисером і продюсером Майком Ніколсом і сценаристом Патріком Марбером, заснований на його однойменній п'єсі. Кіно 24 детальніше розповість, чому ця стрічка варта уваги.

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Напружений сюжет

Коли Еліс, проігнорувавши світлофор, потрапляє під колеса, її везе до лікарні письменник-невдаха Ден. У пари зав'язуються стосунки, а Дену, який до цього заробляв лиш некрологами, вдається написати книжку, де прообразом героїні стала Еліс.

Раптом Ден зустрічає успішну фотографку Анну, потяг до якої заполоняє його думки. Поки він намагається зробити вибір, Анна захоплюється похмурим хлопцем Ларрі. Дивний любовний трикутник перетворюється на квадрат.

"Близькість": дивіться трейлер онлайн

Зірковий акторський склад

Романтична драма зібрала дивовижний акторський склад: Джулія Робертс, Наталі Портман, Джуд Лоу, Клайв Оуен у головних ролях.

Для Наталі Портман, яка зіграла Еліс, це одна з видатних ролей в її кар'єрі. Адже акторку номінували на Оскар в категорії "найкраща жіноча роль другого плану". У цій стрічці Портман емоційно вразлива і єдина, хто не хоче зраджувати своєму партнеру. Вона викликає у глядачів найбільше емоцій з-поміж інших на знімальному майданчику.

Новий погляд на традиційні романтичні стосунки

"Близькість" розповідає не про кохання у звичайному сприйнятті, а про пристрасть, зраду, ревнощі, маніпуляції та невловну межу між правдою і брехнею у стосунках. Це незвичне зображення темного боку людських стосунків та романтики. Усі четверо героїв хочуть одного – кохати й бути коханими. Але вони не можуть встояти перед можливістю завдати одне одному болю.

Фільм здобув чимало позитивних відгуків та був відзначений номінаціями на Оскар і "Золотий глобус". Тож якщо вас цікавлять темні романтичні драми, не пропустіть можливість переглянути стрічку на Netflix.