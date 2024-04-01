Кинокартина "Ночной рейс" (если переводить дословно, "Красный глаз" – Red Eye) вышла еще в 2005 году. Режиссер – Уэс Крейвен. Лента собрала положительные отзывы критиков и имела значительный кассовый успех.

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На Netflix вышел "Ночной рейс"

Теперь "Ночной рейс" можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix. Киллиан Мерфи сыграл в фильме одну из главных ролей, но на самом деле ненавидит его смотреть. В интервью изданию GQ актер удивился тому факту, что большинство американцев помнят его именно из-за этой ленты.

Я думаю, что дело в его двойственности. Именно поэтому я хотел сыграть в нем. Эти две вещи, хороший парень и плохой парень в одном лице. Нам было весело работать над фильмом. Но я не думаю, что это хороший фильм. Это хорошее кино категории B,

– высказывался Киллиан Мерфи.

"Ночной рейс": смотрите трейлер фильма онлайн:

О чем этот фильм и как его оценивали критики

Триллер рассказывает о менеджере отеля Лизе Райзерт. Она оказалась на борту ночного рейса в Майами, хотя до смерти боится летать. Киллиан Мерфи в фильме сыграл роль террориста Джексона Риппнера. По сюжету, Джексон садится рядом с Лизой, отца которой он похитил.

Оказывается, что вор намерен осуществить страшный план, целью которого является убийство заместителя секретаря нацбезопасности США. Лиза же нужна террористу для сотрудничества. Если девушка не согласится на условия преступника, Джексон прикажет киллеру убить ее папу.

Рейтинг этого фильма по IMDb – 6.5. В то же время на Rotten Tomatoes ленту оценили на 80%. Критики отмечают, что события в самолете позволяют зрителю почувствовать высокий, но приемлемый уровень напряжения. Триллер описывают как "простой, прямолинейный и удивительно эффектный".