Кінокартина "Нічний рейс" (якщо перекладати дослівно, "Червоне око" – Red Eye) вийшла ще у 2005 році. Режисер – Вес Крейвен. Стрічка зібрала схвальні відгуки критиків та мала значний касовий успіх.

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На Netflix вийшов "Нічний рейс"

Тепер "Нічний рейс" можна переглянути на стримінговій платформі Netflix. Кілліан Мерфі зіграв у фільмі одну з головних ролей, але насправді ненавидить його дивитися. В інтерв'ю виданню GQ актор здивувався тому факту, що більшість американців пам'ятають його саме через цю стрічку.

Я думаю, що справа в його двоїстості. Саме тому я хотів зіграти в ньому. Ці дві речі, хороший хлопець і поганий хлопець в одній особі. Нам було весело працювати над фільмом. Але я не думаю, що це хороший фільм. Це хороше кіно категорії B,

– висловлювався Кілліан Мерфі.

"Нічний рейс": дивіться трейлер фільму онлайн:

Про що цей фільм та як його оцінювали критики

Трилер розповідає про менеджерку готелю Лізу Райзерт. Вона опинилась на борту нічного рейсу до Маямі, хоч до смерті боїться літати. Кілліан Мерфі у фільмі зіграв роль терориста Джексона Ріппнера. За сюжетом, Джексон сідає поруч з Лізою, батька якої він викрав.

Виявляється, що злодій має намір здійснити страшний план, метою якого є вбивство заступника секретаря нацбезпеки США. Ліза ж потрібна терористу для співпраці. Якщо дівчина не погодиться на умови злочинця, Джексон накаже кілеру вбити її тата.

Рейтинг цього фільму за IMDb – 6.5. Водночас на Rotten Tomatoes стрічку оцінили на 80%. Критики зазначають, що події у літаку дозволяють глядачеві відчути високий, але прийнятний рівень напруги. Трилер описують як "простий, прямолінійний і напрочуд ефектний".