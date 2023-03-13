На Оскар-2023 впервые за 62 года изменили цвет дорожки: какие звезды "сливались" на ее фоне

Впервые за последние 60 лет церемония вручения премии Оскар прошла без красной ковровой дорожки. На этот раз организаторы выбрали ковер цвета шампанского, но понравилось это не всем.

Некоторые знаменитости не оценили такую идею оганизаторов события. В частности, актриса Джейми Ли Кертис возмутилась цветом ковра, потому что он "слився" с ее платьем, передает 24 Канал.

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Почему изменили цвет дорожки

С годами многое из церемонии награждения Оскар изменились, но за последние шесть десятилетий было кое-что общее – красная дорожка. С годами оттенки менялись, но всегда был оттенок красного цвета.

До этого года. В ночь на 13 марта звезды прошлись не по привычной красной дорожке, а по бежевому ковру, оттенок которого назвали цветом шампанского. Обновленную дорожку расстелили в присутствии камер.



На Оскаре-2023 изменили цвет дорожки / Фото AFP

Организаторы рассказали журналистам, почему впервые за 62 года решили поменять традицию. Они признаются, что хотели, чтобы ковер напоминал пляж на закате. Они якобы искали цвет, который будет вызывать у гостей чувство покоя и умиротворения.

К тому же организаторы ориентировались на сочетание цветов оранжевой палатки и дорожки. Важно было, чтобы общий вид выглядел гармонично. Известно, что рассматривали шоколадный оттенок, но остановились на цвете шампанья.

Некоторые звезды "сливались" с дорожкой

Красная дорожка Оскар берет свое начало с 1961 года, 33-й церемонии вручения премии. Это была первая телевизионная церемония, транслируемая ABC. Телезрители не увидели красную дорожку по всей красоте до 1966 года, когда вручение «Оскара» впервые транслировалось в цвете.

Конечно, смена красной дорожки, вызвала бурное обсуждение среди звезд. Кроме того, некоторые знаменитости были расстроены, ведь просто "сливались" с этим ковром.

Те звезды, которые для церемонии выбрали бежевые платья, признаются, что новый цвет дорожки сделал их образ бледным и невнятным.

Смотрите фото звезд, которые "сливались" с дорожкой на Оскаре-2023:

К слову, американская звезда Леди Гага удивила своим образом на сцене церемонии награждения премии Оскар-2023. Во время выступления она вышла на сцену в обычной футболке цвета хаки и рваных джинсах. Кроме того, Леди Гага смыла макияж, с которым была на дорожке и собрала волосы в косу.