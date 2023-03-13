Некоторые знаменитости не оценили такую идею оганизаторов события. В частности, актриса Джейми Ли Кертис возмутилась цветом ковра, потому что он "слився" с ее платьем, передает 24 Канал.

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Почему изменили цвет дорожки

С годами многое из церемонии награждения Оскар изменились, но за последние шесть десятилетий было кое-что общее – красная дорожка. С годами оттенки менялись, но всегда был оттенок красного цвета.

До этого года. В ночь на 13 марта звезды прошлись не по привычной красной дорожке, а по бежевому ковру, оттенок которого назвали цветом шампанского. Обновленную дорожку расстелили в присутствии камер.



На Оскаре-2023 изменили цвет дорожки / Фото AFP

Организаторы рассказали журналистам, почему впервые за 62 года решили поменять традицию. Они признаются, что хотели, чтобы ковер напоминал пляж на закате. Они якобы искали цвет, который будет вызывать у гостей чувство покоя и умиротворения.

К тому же организаторы ориентировались на сочетание цветов оранжевой палатки и дорожки. Важно было, чтобы общий вид выглядел гармонично. Известно, что рассматривали шоколадный оттенок, но остановились на цвете шампанья.

Справка! Красная дорожка Оскар берет свое начало с 1961 года, 33-й церемонии вручения премии. Это была первая телевизионная церемония, транслируемая ABC. Телезрители не увидели красную дорожку по всей красоте до 1966 года, когда вручение «Оскара» впервые транслировалось в цвете.

Некоторые звезды "сливались" с дорожкой

Конечно, смена красной дорожки, вызвала бурное обсуждение среди звезд. Кроме того, некоторые знаменитости были расстроены, ведь просто "сливались" с этим ковром.

Те звезды, которые для церемонии выбрали бежевые платья, признаются, что новый цвет дорожки сделал их образ бледным и невнятным.

Смотрите фото звезд, которые "сливались" с дорожкой на Оскаре-2023:

К слову, американская звезда Леди Гага удивила своим образом на сцене церемонии награждения премии Оскар-2023. Во время выступления она вышла на сцену в обычной футболке цвета хаки и рваных джинсах. Кроме того, Леди Гага смыла макияж, с которым была на дорожке и собрала волосы в косу.