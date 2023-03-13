Оказалось, что нынешний чудесный цвет тротуара слился с ее платьем. Об этом актриса в гневе написала в своем твиттере.

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Джейми Ли Кертис не заценила тротуар Оскара-2023 безобразного цвета

Для Оскара-2023 64-летняя Джейми Ли Кертис выбрала расшитое стразами платье цвета шампанского от Dolce & Gabbana. Однако, на фоне нового тротуара, образ звезды стал бледным и незамеченным.



Джейми Ли Кертис на Оскаре-2023 / USA Today

В твиттере актриса возмутительно написала: "Судя по всему, ковер Киноакадемии на Оскаре будет в тон моим шторам" и дополнила текст закрывающего лицо эмодзи.

Интересно, что для Джейми Ли Кертиса это ее первая номинация на Оскар. Она сыграла в научно-фантастическом фильме режиссеров Дэниела Шайнерта и Дэна Квана "Всё везде и сразу".

Напомним, украинцы могут просмотреть Оскар-2023 на телеканале Общественное Культура. Трансляция торжественной церемонии состоится в 2:00.