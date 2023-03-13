Виявилося, що цьогорічний нюдовий колір хідника злився з її сукнею. Про це акторка розгнівано написала у своєму твітері.

Дивіться також Коли та де дивитися Оскар-2023: дата та час проведення найпопулярнішої премії

Джеймі Лі Кертіс не зацінила хідник Оскара-2023 нюдового кольору

Для Оскара-2023 64-річна Джеймі Лі Кертіс обрала розшиту стразами сукню кольору шампанського від Dolce & Gabbana. Проте, на тлі нового хідника, образ зірки став блідим і непоміченим.



Джеймі Лі Кертіс на Оскарі-2023 / USA Today

У твітері актриса обурливо написала: "Судячи з усього, килим Кіноакадемії на Оскарі буде в тон моїм шторам" і доповнила текст емодзі, який закриває обличчя.

Цікаво, що для Джеймі Лі Кертіс це її перша номінація на Оскар. Вона зіграла у науково-фантастичному фільмі режисерів Денієла Шайнерта і Дена Квана "Все завжди і водночас".

Нагадаємо, українці мають змогу переглянути Оскар-2023 на телеканалі Суспільне Культура. Трансляція урочистої церемонії відбудеться о 2 годині.