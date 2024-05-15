В этом году конкурс оказался равнодушным к войне в Украине, однако достаточно толерантным, чтобы пригласить российских представителей. В материале узнаете, кто появился на красной дорожке кинофестиваля в этом году.

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Кто был на красной дорожке Каннского кинофестиваля

В этом году единственный режиссер из Украины, представляющий свою работу на Каннском кинофестивале, – Сергей Лозница, которого исключили из Украинской киноакадемии. Еще весной стало известно, что он готовится к презентации своего фильма в Каннах.

В 2022 году Лозница оказался в центре скандала на этом же кинофестивале, когда вместо того, чтобы рассказывать о пытках и убийствах, которые несет Россия, выступил в защиту русского языка.

В этом году он планирует представить ленту "Вторжение", которая рассказывает о жизни украинцев в тылу во время полномасштабного вторжения России.

На открытии также заметили немало россиян, среди которых российская модель Татьяна Корсакова, что прошлась по красной дорожке в зеленом бархатном платье, россиянка Елена Ленина – модель, предпринимательница и ведущая и многие другие.

Кто в жюри нынешнего фестиваля

На этот раз международное жюри возглавила режиссер, которая стала настоящей сенсацией прошлого года – Грета Гервиг.

Вместе с ней фильмы из конкурсной программы будут оценивать: