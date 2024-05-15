У цьому році конкурс виявився байдужим до війни в Україні, проте досить толерантним, щоб запросити російських представників. У матеріалі дізнаєтесь, хто з'явився на червоній доріжці кінофестивалю цього року.

Радимо Євробачення близько: 3 найкращі фільми про конкурси, які змушують повірити у себе

Хто був на червоній доріжці Каннського кінофестивалю

Цьогоріч єдиний режисер з України, що представляє свою роботу на Каннському кінофестивалі, – Сергій Лозниця, якого виключили з Української кіноакадемії. Ще навесні стало відомо, що він готується до презентації свого фільму у Каннах.

У 2022 році Лозниця опинився в центрі скандалу на цьому ж кінофестивалі, коли замість того, щоб розповідати про тортури та вбивства, які несе Росія, виступив на захист російської мови.

У цьому році він планує представити стрічку "Вторгнення", яка розповідає про життя українців у тилу під час повномасштабного вторгнення Росії.

На відкритті також помітили чимало росіян, серед яких російська модель Тетяна Корсакова, що пройшлася по червоній доріжці в зеленій оксамитовій сукні, росіянка Олена Леніна – модель, підприємниця та ведуча та чимало інших.

Хто в журі цьогорічного фестивалю

Цього разу міжнародне журі очолила режисерка, яка стала справжньою сенсацією минулого року – Грета Гервіг.

Разом з нею фільми з конкурсної програми оцінюватимуть: