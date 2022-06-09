"Нацию просто разрывают в клочья": Милла Йовович записала эмоциональное видео для украинцев

Голливудская актриса с украинскими корнями Милла Йовович снова поддержала Украину. На днях знаменитость записала видеообращение к украинцам, в котором отметила наших защитников, которые ежедневно борются за свободу.

Милла Йовович неоднократно выражала слова поддержки украинцам. Напомним, как звезда дополняла свой образ украшениями украинских брендов на самых известных светских мероприятиях. Недавно на Лазурном берегу в Каннах Йовович появилась в роскошном платье от бренда Lever Couture, передает 24 канал.

А вы знали? Дедушка Лиева Шрайбера из Украины: голливудский актер рассказал о своем происхождении

Милла Йовович обратилась к украинцам

В видео, появившемся в инстаграме Ukrainian Song Project, Милла отметила о любви к Украине. С болью в глазах она вспомнила о матерях с детьми и миллионах украинцев, которые просто вынуждены были покинуть родные дома, чтобы уберечь свои жизни от ненавистного врага – России. Звезда сказала обо всем ужасе и боли, которые сейчас испытывают украинцы. Войну назвала ужаснейшим периодом в нашей истории. По ее словам, нацию просто разрывают в клочья.

Йовович упомянула также об украинских защитниках, которые смело защищают Украину и борются за нашу свободу.

"Привет. Меня зовут Милла Йовович. Я хочу передать послание любви и поддержки всем украинцам в этот самый ужасный период их истории, когда нацию просто разрывают в клочья, когда миллионы людей вынуждены бежать в другие страны и становиться беженцами, когда воины смело бьются против всего этого", – отметила звезда.

Я хочу сказать вам: "Мы видим вас, мы молимся за вас и мы любим вас. И мы благодарны вам за то, что вы боретесь за свою свободу",

– дополнила Милла.

Милла Йовович обратилась к украинцам: смотрите видео

Недавно звезда легендарного фильма "Возвращение в голубую лагуну" выбрала для себя сине-желтое украшение на шею от украинского бренда Guzema Fine Jewelry. Милла Йовович предстала перед камерой в бежевой футболке и светло-голубых джинсах.



Мила Йовович в сине-желтом украшении / Фото из инстаграма

Сегодня многие мировые знаменитости поддерживают Украину. В том числе и Марина Мазепа, живущая в Лос-Анджелесе. Танцовщица и актриса из Конотопа сегодня помогает армии, ежедневно выражает поддержку украинцам и информирует свою 300-тысячную англоязычную аудиторию о том, что происходит в нашей стране, обо всех ужасах, которые "вторая армия мира" принесла на украинские земли.