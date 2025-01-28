Я видела последние минуты жизни своего мужа, – известная актриса о гибели любимого на войне

Надежда Хильская – известная украинская актриса, которая стала символом невероятной силы духа и стойкости. Она потеряла своего мужа на войне, и эта боль оставила в ее сердце незаживающую рану. Однако, несмотря на безграничную боль, Надежда находит в себе силы двигаться дальше, хотя путь этот не является легким.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание OBOZ.UA. Надежда призналась, что была свидетелем последних минут жизни своего мужа.

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Надежда Хильская видела последние минуты жизни своего любимого: что сказала актриса

По словам Надежды во время выполнения задания "на нуле" ее муж и его собратья разделились на две группы. Когда Алексей услышал выстрелы, он побежал на помощь второй группе и был ранен. Его пытались вытащить, но в это время прилетел вражеский дрон, и он погиб. Надежда рассказала, что видела последние минуты жизни своего мужа благодаря записи с экшн-камеры, который ей передали собратья.

Я видела последние минуты жизни своего мужа с экшн-камеры, мне передали запись побратимы. Как он был ранен, как оказывали первую помощь, накладывали турникет, несли на носилках, они рвались, переложили на другие. Я была с ним все эти последние минуты. Это было невыносимо, но в то же время я так гордилась им,

– отметила актриса.

Дрон взорвался неподалеку от Алексея, и он сразу умер. Ребята бросились спасать раненых, но эвакуационный автомобиль не смог добраться до них, поэтому они шли пешком 20 километров. Они вернулись за Алексеем, тащили его в два подхода: сначала 10 километров, потом вынуждены были отступить, но снова вернулись и дотащили его до своих.

Надежда поделилась, что боль, которую она переживает после потери мужа, уже стала частью ее жизни. Она отметила, что невозможно просто забыть то, что произошло, ведь столько лет между ними были не просто отношения, а настоящее партнерство, которое охватывало все сферы жизни. Это были гармоничные и сильные отношения, поэтому пережить такую потерю – чрезвычайно трудно.

Несмотря на всю боль, актриса находит поддержку в родных людях и в любимой работе, что помогает ей двигаться дальше. Она отмечает, что тяжелые времена становятся более выдерживаемыми благодаря семье, которая ее окружает, и съемочному процессу, который дарит ей возможность фокусироваться на чем-то другом. Сейчас Надежда участвует в съемках второго сезона сериала "Кофе с кардамоном", что дает ей возможность найти новые силы для жизни и продолжать двигаться вперед, несмотря на все трудности.