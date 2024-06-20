Надежда Хильская откровенно о жизни после потери любимого: "Я не знаю, станет ли легче"

Украинская актриса Надежда Хильская откровенно поделилась своими переживаниями относительно потери любимого на войне, которая разделила ее жизнь на "до" и "после". Она призналась, что до сих пор не может оправиться от трагедии.

Ее муж, Алексей Хильский, погиб 17 августа под Роботиным на Запорожском участке фронта. Надежда подчеркнула, что с того дня ее жизнь изменилась навсегда.

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Надежда Хильская о жизни после потери любимого

Надежда признает, что период "после" еще продолжается для нее, и трудно принять тот факт, что Алексей погиб.

Я не знаю, станет ли легче. Это очень тяжелая потеря. Мы вместе жили почти 17 лет. У нас дочь. Мы действительно любили друг друга. Мы всю жизнь были рядом,

– говорит Хильская.

Актриса вспоминает, как Алексей возвращался домой на лечение после того, как был трижды ранен, и каждый раз они были вместе. Надежда старается помнить о нем только светлые моменты: просматривает видео, фотографии, пытается улыбаться. Однако это уже очень сложно для нее.

Алексей Хильский защищал Украину на фронте: что известно

Надежда рассказала, что не отказывала любимому, когда тот решил пойти на фронт. Она призналась, что он всегда был очень совестливым человеком. Алексей говорил жене, что не сможет потом играть роли спасателей в кино, если сам будет ждать разрешения ситуации на поле боя.

Я не могла ему броситься на шею и держать его, потому что это было бы нечестно и несправедливо по отношению к нему,

– рассказала актриса.

Хильский участвовал в наступлении на Херсонщине. Кроме того, он был на передовой, стоял на защите Бахмута и Соледара. На фронте он получил несколько ранений, однако после каждого из них немного подлечился и снова возвращался на поле боя.

К сожалению, Алексей Хильский погиб во время выполнения одного из боевых заданий.