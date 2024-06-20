Її чоловік, Олексій Хільський, загинув 17 серпня під Роботиним на Запорізькій ділянці фронту. Надія підкреслила, що з того дня її життя змінилося назавжди.

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Надія Хільська про життя після втрати коханого

Надія визнає, що період "після" ще триває для неї, і важко прийняти той факт, що Олексій загинув.

Я не знаю, чи стане легше. Це дуже важка втрата. Ми разом жили майже 17 років. У нас донька. Ми справді кохали одне одного. Ми все життя були поруч,

– каже Хільська.

Акторка пригадує, як Олексій повертався додому на лікування після того, як був тричі поранений, і кожного разу вони були разом. Надія старається пам'ятати про нього тільки світлі моменти: переглядає відео, фотографії, намагається усміхатись. Однак це вже дуже складно для неї.

Олексій Хільський захищав Україну на фронті: що відомо

Надія розповіла, що не відмовляла коханому, коли той вирішив піти на фронт. Вона зізналася, що він завжди був дуже совісною людиною. Олексій говорив дружині, що не зможе потім грати ролі рятувальників у кіно, якщо сам буде чекати вирішення ситуації на полі бою.

Я не могла йому кинутися на шию і тримати його, бо це було б нечесно і несправедливо стосовно нього,

– розповіла акторка.

Хільський брав участь у наступі на Херсонщині. Крім того, він був на передовій, стояв на захисті Бахмута і Соледара. На фронті він отримав декілька поранень, проте після кожного з них трохи підлікувався і знову повертався на поле бою.

На жаль, Олексій Хільський загинув під час виконання одного із бойових завдань.