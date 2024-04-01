Впервые после гибели мужа на фронте: Надежда Хильская снялась в новом украинском сериале

Надежда Хильская – известная украинская актриса, которую зрители знают из фильмов "Пространство", "Вызов", "Надежда" и многих других. Однако поклонники уже давно не видели ее на экранах, из-за трагедии, которую актриса переживает до сих пор.

Муж Надежды, Алексей Хильский погиб во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении. Актриса долго не могла работать по специальности из-за эмоционального потрясения.

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Надежда Хильская снялась в сериале

Украинская актриса Надежда Хильская впервые после потери мужа-военного, актера Алексея Хильского на фронте, снялась в сериале "Обещание Богу". В ленте расскажут историю, которая ставит перед матерью испытания – борьбу с тяжелой болезнью ребенка.

Создатели сериала сообщили, что для Хильской эта роль стала первой после потери мужа, который погиб на фронте. Сценарий адаптировали под нее, чтобы персонаж актрисы передавал важные послания – любовь к жизни и поддержку родных в самые тяжелые времена.

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