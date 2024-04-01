Впервые после гибели мужа на фронте: Надежда Хильская снялась в новом украинском сериале
Надежда Хильская – известная украинская актриса, которую зрители знают из фильмов "Пространство", "Вызов", "Надежда" и многих других. Однако поклонники уже давно не видели ее на экранах, из-за трагедии, которую актриса переживает до сих пор.
Муж Надежды, Алексей Хильский погиб во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении. Актриса долго не могла работать по специальности из-за эмоционального потрясения.
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Надежда Хильская снялась в сериале
Украинская актриса Надежда Хильская впервые после потери мужа-военного, актера Алексея Хильского на фронте, снялась в сериале "Обещание Богу". В ленте расскажут историю, которая ставит перед матерью испытания – борьбу с тяжелой болезнью ребенка.
Создатели сериала сообщили, что для Хильской эта роль стала первой после потери мужа, который погиб на фронте. Сценарий адаптировали под нее, чтобы персонаж актрисы передавал важные послания – любовь к жизни и поддержку родных в самые тяжелые времена.
"Обещание Богу" – новый украинский сериал: что известно
- Сериал "Обещание Богу" является украинской адаптацией корейской ленты "A Pledge to God". При адаптации создатели учитывали то, что наш менталитет значительно отличается, поэтому финал этой истории будет другим, чем в оригинале.
Лента расскажет историю о борьбе матери с тяжелой болезнью ребенка. Главная героиня попадет в сложное кружево жизненных обстоятельств, пытаясь спасти своего сына.
В главных ролях: Валерия Ходос, которая известна по участию в сериалах "Катерина" и "Никто не идеален", а также Сергей Радченко, известный зрителям по роли в сериале "Хозяйка". Также в сериале сыграют актер театра и кино Юрий Фелипенко, а также Светлана Гордиенко, которую зрители имели возможность увидеть в проекте "Папик - 2".
Премьера драмы "Обещание Богу" состоится 1 апреля в 20:15 на телеканале 1+1 Украина.