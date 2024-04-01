Чоловік Надії, Олексій Хільський загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Акторка довго не могла працювати за фахом через емоційне потрясіння.
Дивіться також Сила духу, яку відчутно через екран: спортивні драми, що варті уваги
Надія Хільська знялася у серіалі
Українська акторка Надія Хільська вперше після втрати чоловіка-військового, актора Олексія Хільського на фронті, знялася в серіалі "Обіцянка Богу". У стрічці розкажуть історію, яка ставить перед матір'ю випробування – боротьбу з важкою хворобою дитини.
Творці серіалу повідомили, що для Хільської ця роль стала першою після втрати чоловіка, який загинув на фронті. Сценарій адаптували під неї, щоб персонаж акторки передавав важливі послання – любов до життя і підтримку рідних у найважчі часи.
"Обіцянка Богу" – новий український серіал: що відомо
- Серіал "Обіцянка Богу" є українською адаптацією корейської стрічки "A Pledge to God". Під час адаптації творці враховували те, що наш менталітет значно відрізняється, тому фінал цієї історії буде іншим, аніж в оригіналі.
Стрічка розповість історію про боротьбу матері з важкою хворобою дитини. Головна героїня потрапить у складне мереживо життєвих обставин, намагаючись врятувати свого сина.
У головних ролях: Валерія Ходос, яка відома за участю у серіалах "Катерина" та "Ніхто не ідеальний", а також Сергій Радченко, відомий глядачам за роллю у серіалі "Хазяйка". Також у серіалі зіграють актор театру та кіно Юрій Феліпенко, а також Світлана Гордієнко, яку глядачі мали змогу побачити у проєкті "Папік - 2".
Прем'єра драми "Обіцянка Богу" відбудеться 1 квітня о 20:15 на телеканалі 1+1 Україна.