Известная украинская актриса откровенно призналась о беременности в 17 лет: "Думала о самоубийстве"

Звезда сериала "Женский доктор. Новая жизнь", украинская актриса Надежда Левченко, откровенно рассказала о непростом периоде в своей жизни. В 17 лет она узнала, что беременна первенцем.

В то время она только поступила в институт и, как большинство молодых людей, была уверена, что вся жизнь еще впереди, полна возможностей и новых перспектив. Однако новость о беременности перевернула ее мир.

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Надежда Левченко призналась о ранней беременности и мыслях об аборте

Надежда призналась, что почувствовала страх перед ответственностью за новую жизнь, которая зарождалась внутри нее. Она боялась стать мамой в таком молодом возрасте.

Давление окружения и страх перед тем, что это может разрушить ее планы на обучение и карьеру, привели к мыслям об аборте. На тот момент это казалось единственным выходом.

Левченко призналась, что во время своей первой беременности чувствовала стыд и неуверенность, настолько сильные, что не могла найти в себе силы рассказать родителям о том, что ждет ребенка. Она была убеждена, что ее жизнь закончилась.

Когда это произошло со мной, я была совсем еще ребенок, всего 17 лет. Я впервые влюбилась – и тут беременность! Я долго не рассказывала родителям, мне было стыдно. Это был первый курс института. Все только начиналось, а отовсюду раздавалось, что это конец. Даже думала о самоубийстве,

– призналась артистка.

На 23-й неделе беременности, когда ощущение безысходности стало невыносимым, Надежда решила обратиться к гинекологу, чтобы сделать аборт. Однако на таком позднем сроке это было уже невозможно без серьезных последствий. Врач, понимая ситуацию, отговорила молодую женщину от этого шага. Позже актриса призналась, что была невероятно благодарна этому специалисту.

Надежда Левченко стала мамой, родив сына в возрасте 18 лет. Несмотря на трудности, она не отказалась от своих мечтаний и через год после родов вернулась к учебе в институте. Тем временем воспитанием маленького мальчика занималась ее бабушка, которая помогала нянчить ребенка, пока Надежда сосредотачивалась на своем образовании и карьере.