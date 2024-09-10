На той час вона лише вступила до інституту і, як більшість молодих людей, була впевнена, що все життя ще попереду, сповнене можливостей і нових перспектив. Проте новина про вагітність перевернула її світ.

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Надія Левченко зізналась про ранню вагітність і думки аборт

Надія зізналася, що відчула страх перед відповідальністю за нове життя, яке зароджувалося всередині неї. Вона боялася стати мамою в такому молодому віці.

Тиск оточення та страх перед тим, що це може зруйнувати її плани на навчання та кар'єру, привели до думок про аборт. На той момент це здавалося єдиним виходом.

Левченко зізналася, що під час своєї першої вагітності відчувала сором і невпевненість, настільки сильні, що не могла знайти в собі сили розповісти батькам про те, що чекає на дитину. Вона була переконана, що її життя закінчилося.

Коли це сталося зі мною, я була зовсім ще дитина, всього 17 років. Я вперше закохалась – і тут вагітність! Я довго не розповідала батькам, мені було соромно. Це був перший курс інституту. Все тільки починалося, а звідусіль лунало, що це кінець. Навіть думала про самогубство,

– зізналась артистка.

На 23-му тижні вагітності, коли відчуття безвиході стало нестерпним, Надія вирішила звернутися до гінекологині, щоб зробити аборт. Однак на такому пізньому терміні це було вже неможливо без серйозних наслідків. Лікарка, розуміючи ситуацію, відмовила молоду жінку від цього кроку. Пізніше акторка зізналася, що була неймовірно вдячна цій фахівчині.

Надія Левченко стала мамою, народивши сина у віці 18 років. Попри труднощі, вона не відмовилася від своїх мрій і через рік після пологів повернулася до навчання в інституті. Тим часом вихованням маленького хлопчика займалася її бабуся, яка допомагала няньчити дитину, поки Надія зосереджувалася на своїй освіті та кар'єрі.