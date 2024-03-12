"20 дней в Мариуполе" не включили в сокращенную телеверсию "Оскара": что объяснили в Disney

В международную сокращенную телевизионную версию "Оскара" не вошел эпизод награждения фильма "20 дней в Мариуполе". Компания Disney Entertainment объяснила причину.

Они ответили на запрос журналистов и сослались прежде всего на временные ограничения. Хотя исполнительный продюсер телеканала Суспильне Культура Лукьян Галкин вспомнил, что для награждения фильма о Навальном в 2023 году время в сокращенной версии нашли.

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Что ответили в компании

В компании Disney Entertainment заявили, что награждение фильма "20 дней в Мариуполе" не включили в сокращенную международную телеверсию церемонии "Оскар" из-за временных ограничений, которые предусматривает короткая версия шоу на 90 минут.

В компании заверили, что, мол, выбор номинации для сокращенной версии выбрали заранее, а именно – во время планирования несколько недель назад.

Впрочем, сводный итог всех пропущенных победителей, в том числе "20 дней в Мариуполе", в сокращенную версию включено,

– заверили в Disney Entertainment.

Там объяснили, что Суспильному предоставили лицензию на показ полной церемонии вживую и альтернативной 90-минутной версии.

Компания заявила, что обратилась к Суспильному относительно того, в каком виде "Оскар" транслировали в Украине.

Что известно о скандале