"20 дней в Мариуполе" не включили в сокращенную телеверсию "Оскара": что объяснили в Disney
Источник:"Голос Америки"
В международную сокращенную телевизионную версию "Оскара" не вошел эпизод награждения фильма "20 дней в Мариуполе". Компания Disney Entertainment объяснила причину.
Они ответили на запрос журналистов и сослались прежде всего на временные ограничения. Хотя исполнительный продюсер телеканала Суспильне Культура Лукьян Галкин вспомнил, что для награждения фильма о Навальном в 2023 году время в сокращенной версии нашли.
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Что ответили в компании
В компании Disney Entertainment заявили, что награждение фильма "20 дней в Мариуполе" не включили в сокращенную международную телеверсию церемонии "Оскар" из-за временных ограничений, которые предусматривает короткая версия шоу на 90 минут.
В компании заверили, что, мол, выбор номинации для сокращенной версии выбрали заранее, а именно – во время планирования несколько недель назад.
Впрочем, сводный итог всех пропущенных победителей, в том числе "20 дней в Мариуполе", в сокращенную версию включено,
– заверили в Disney Entertainment.
Там объяснили, что Суспильному предоставили лицензию на показ полной церемонии вживую и альтернативной 90-минутной версии.
Компания заявила, что обратилась к Суспильному относительно того, в каком виде "Оскар" транслировали в Украине.
Что известно о скандале
- Суспильне 12 марта заявило, что награждение фильма "20 дней в Мариуполе" не включили в сокращенную международную телеверсию.
- Суспильне должно было транслировать эту версию, однако, получив материалы, команда заметила, что в видео нет награждения украинских документалистов.
- Исполнительный продюсер телеканала Суспільне Культура Лукьян Галкин заявил, что мощная речь Мстислава Чернова подчеркнула единство между Украиной и миром.
- Галкин отметил, что в прошлом году в сокращенной версии нашли место для этой же номинации, когда там победила документальная лента о Навальном. Также в 2023 году было время в сокращенной версии, чтобы показать политическое выступление его жены Юлии Навальной.