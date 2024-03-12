Вони відповіли на запит журналістів та послались передовсім на часові обмеження. Хоча виконавчий продюсер телеканалу Суспільне Культура Лук'ян Галкін пригадав, що для нагородження фільму про Навального у 2023 році час у скороченій версії знайшли.

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Що відповіли у компанії

У компанії Disney Entertainment заявили, що нагородження фільму "20 днів у Маріуполі" не включили в скорочену міжнародну телеверсію церемонії "Оскар" через часові на обмеження, які передбачає коротка версія шоу на 90 хвилин.

У компанії запевнили, що, мовляв, вибір номінації для скороченої версії обрали заздалегідь, а саме – під час планування декілька тижнів тому.

Втім, зведений підсумок усіх пропущених переможців, у тому числі "20 днів у Маріуполі", до скороченої версії включено,

– запевнили в Disney Entertainment.

Там пояснили, що Суспільному надали ліцензію на показ повної церемонії наживо та альтернативної 90-хвилинної версії.

Компанія заявила, що звернулась до Суспільного щодо того, в якому вигляді "Оскар" транслювали в Україні.

Що відомо про скандал