Самые ожидаемые премьеры сентября 2021 года, которые стоит посмотреть каждому
Источник:24 канал
Лето заканчивается, начинается осенний сезон, который всегда радует горячими новинками кино. "Дюна", "Веном 2", "007: Не время умирать", "Плохие домохозяйки" – редакция Кино 24 уверена, нас ждут незабываемые впечатления от долгожданных премьер.
В сентябре 2021 года украинцы смогут увидеть в кинотеатрах больше 30 кинопремьер. Список составят как блокбастеры, так и романтические комедии, хорроры, драмы, качественные украинские фильмы и милые мультфильмы. Мы подготовили обзор самых ярких премьер, которые вы так ждали!
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Самые ожидаемые премьеры сентября 2021 года
В западнеПремьера: 2 сентября
Жанр: хоррор
В главных ролях: Меган Фокс, Каллэн Мулвей, Оуэн Мэкен
Эмма (Меган Фокс) и ее муж Марк празднуют годовщину в домике у озера. После романтического вечера Эмма просыпается прикованной наручниками к мертвому телу своего мужа. Сама и вдали от цивилизации, она столкнется с ужасными и аккуратно спланированными ловушками. Сможет ли Эмма выбраться из этого ужасного места живой, или же покойный муж потащит ее за собой?
"В западне" 2021 год: смотрите трейлер
Премьера: 16 сентября
Веном 2: Карнаж
Жанр: фантастика, экшн
В главных ролях: Том Харди, Вуди Харрельсон
События фильма происходят в привычной манере Marvel: над миром нависла угроза, и он нуждается в новом герое. Тандему Эдди Брока и инопланетного симбиота Венома нужно объединить свои силы против нового врага – неудержимого монстра-убийцы Карнажа.
"Веном 2: Карнаж" 2021 год: смотрите украинский трейлер фильма
ЗлоеПремьера: 9 сентября
Жанр: ужасы, триллер
В главных ролях: Аннабелль Уоллис, Мэдди Хассон, Джордж Янг
Хоррор "Злое" основывается на одноименном романе Джеймса Вана. По сюжету, женщина по имени Мэдисон постоянно страдает ужасными сновидениями, в которых она видит страшные убийства. Ее состояние ухудшается, когда она понимает, что сны – это и есть ужасная реальность.
"Злое" 2021 год: смотрите трейлер
ДюнаПремьера: 16 сентября
Жанр: фантастика, приключения, экшн
В главных ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея
Warner Bros. представила новый взгляд на фильм. Клип на три с половиной минуты занимает некоторое время, чтобы понять большой научно-фантастический мир в центре фильма, который открывается с точки зрения главной героини – Чани (Зендея).
"Дюна" 2021 год: смотрите трейлер фильма
007: Не время умиратьПремьера: 28 сентября
Жанр: боевик, приключения, триллер
Джеймс Бонд поселится на Ямайке, где будет наслаждаться прекрасными видами океана. Однако, тихие будни спецагента прервет визит его бывшей коллеги Феликс Лейтер. Женщина расскажет о таинственном исчезновении ученого, который изготавливает мощное оружие, способное уничтожить целые города. В поисках физика Джеймс Бонд столкнется со злодеем нового поколения, который использует сверхсовременную технику против агента.
"007: Не время умирать" 2021 год: смотрите трейлер
Еще больше премьер сентября 2021 года:
2 сентября
- "После. Глава 3";
- "Адский ад";
- "Тетрадь войны";
- "Тайна парка развлечений";
- "Шан-Чи и легенда десяти колец".
9 сентября
- "Сказка про лошадку";
- "Бегущая в лабиринте";
- "Отчаянные аферистки";
- "Аннетт";
- "Чужая Земля";
- "Мафия: Смертельная игра";
- "Вокруг света за 80 дней";
- "Небесный замок Лапута".
16 сентября
- "Охотник за разумом. Схватка";
- "Поймать свидетеля";
- "Гунда";
- "Амели".
23 сентября
- "Мулан. Новая легенда";
- "Холодный расчет";
- "Махнемся телами".
30 сентября
- "Титан";
- "Литл Гром";
- "Незнакомец".