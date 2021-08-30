Самые ожидаемые премьеры сентября 2021 года, которые стоит посмотреть каждому

Лето заканчивается, начинается осенний сезон, который всегда радует горячими новинками кино. "Дюна", "Веном 2", "007: Не время умирать", "Плохие домохозяйки" – редакция Кино 24 уверена, нас ждут незабываемые впечатления от долгожданных премьер.

В сентябре 2021 года украинцы смогут увидеть в кинотеатрах больше 30 кинопремьер. Список составят как блокбастеры, так и романтические комедии, хорроры, драмы, качественные украинские фильмы и милые мультфильмы. Мы подготовили обзор самых ярких премьер, которые вы так ждали!

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Самые ожидаемые премьеры сентября 2021 года

В западне

2 сентябряхоррорМеган Фокс, Каллэн Мулвей, Оуэн Мэкен

Эмма (Меган Фокс) и ее муж Марк празднуют годовщину в домике у озера. После романтического вечера Эмма просыпается прикованной наручниками к мертвому телу своего мужа. Сама и вдали от цивилизации, она столкнется с ужасными и аккуратно спланированными ловушками. Сможет ли Эмма выбраться из этого ужасного места живой, или же покойный муж потащит ее за собой?

"В западне" 2021 год: смотрите трейлер



Веном 2: Карнаж

16 сентябряфантастика, экшнТом Харди, Вуди Харрельсон

События фильма происходят в привычной манере Marvel: над миром нависла угроза, и он нуждается в новом герое. Тандему Эдди Брока и инопланетного симбиота Венома нужно объединить свои силы против нового врага – неудержимого монстра-убийцы Карнажа.

"Веном 2: Карнаж" 2021 год: смотрите украинский трейлер фильма

Злое

9 сентябряужасы, триллерАннабелль Уоллис, Мэдди Хассон, Джордж Янг

Хоррор "Злое" основывается на одноименном романе Джеймса Вана. По сюжету, женщина по имени Мэдисон постоянно страдает ужасными сновидениями, в которых она видит страшные убийства. Ее состояние ухудшается, когда она понимает, что сны – это и есть ужасная реальность.

"Злое" 2021 год: смотрите трейлер

Дюна

16 сентябряфантастика, приключения, экшнТимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея

Warner Bros. представила новый взгляд на фильм. Клип на три с половиной минуты занимает некоторое время, чтобы понять большой научно-фантастический мир в центре фильма, который открывается с точки зрения главной героини – Чани (Зендея).

"Дюна" 2021 год: смотрите трейлер фильма

007: Не время умирать

28 сентябрябоевик, приключения, триллерДэниел Крэйг, Леа Сейду, Рами Малек, Рэйф Файнс

Джеймс Бонд поселится на Ямайке, где будет наслаждаться прекрасными видами океана. Однако, тихие будни спецагента прервет визит его бывшей коллеги Феликс Лейтер. Женщина расскажет о таинственном исчезновении ученого, который изготавливает мощное оружие, способное уничтожить целые города. В поисках физика Джеймс Бонд столкнется со злодеем нового поколения, который использует сверхсовременную технику против агента.

"007: Не время умирать" 2021 год: смотрите трейлер

Еще больше премьер сентября 2021 года:

2 сентября

"После. Глава 3";

"Адский ад";

"Тетрадь войны";

"Тайна парка развлечений";

"Шан-Чи и легенда десяти колец".

9 сентября

"Сказка про лошадку";

"Бегущая в лабиринте";

"Отчаянные аферистки";

"Аннетт";

"Чужая Земля";

"Мафия: Смертельная игра";

"Вокруг света за 80 дней";

"Небесный замок Лапута".

16 сентября

"Охотник за разумом. Схватка";

"Поймать свидетеля";

"Гунда";

"Амели".

23 сентября

"Мулан. Новая легенда";

"Холодный расчет";

"Махнемся телами".

30 сентября