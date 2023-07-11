С Хоакином Фениксом и Венессой Кирби: вышел первый трейлер фильма "Наполеон"

Apple опубликовала дебютный трейлер исторического фильма "Наполеон". Премьера ленты состоится в ноябре 2023 года.

Над картиной о Наполеоне Бонапарте работал режиссер Ридли Скотт ("Солдат Джейн", "Последняя дуэль", "Гладиатор 2", "Дом Гуччи"). Главную роль в проекте сыграют Хоакин Феникс (Наполеон) и Ванесса Кирби (Жозефина), сообщает 24 Канал.

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Что известно о новом фильме "Наполеон" от Ридли Скотта

Сценарий к фильму "Наполеон" написал Дэвид Скарпа, автор таких успешных произведений, как "Последний замок", "Все деньги мира" и сиквел "Гладитора". Кроме Феникса и Кирби, в ленте сыграют следующие актеры:

Тохар Рахим,

Бен Майлз,

Человек Санье,

Мэтью Нидем и другие.

Как известно, постановщик и Феникс уже работали вместе – более двадцати лет назад над фильмом "Гладиатор". Тогда актеру пришлось воплотить на экране образ римского императора Коммода. За эту роль он был номинирован на премию Американской киноакадемии.

Сюжет будет рассказывать о приходе к власти корсиканцев и о том, как полководец превратил страну, охваченную революционным хаосом, в могущественную империю. В дебютном трейлере показали кадры из Египетского похода 1798 – 1801 годов, целью которого Наполеон ставил завоевание страны.

"Наполеон" 2023: смотрите трейлер

Премьера картины планируется 22 ноября в мире, 23 ноября в Украине. Сначала фильм будет доступен в кинотеатрах по всему миру в формате ограниченного проката, а затем станет доступен для просмотра на стриминговом сервисе Apple TV+.